Anonymous se une a protesta en Colombia: “La lucha también se hizo nuestra”

El grupo Anonymous anunció este martes 4 de mayo una serie de sabotajes a las páginas oficiales de la República de Colombia, que incluye la del Ejército, por varios minutos deshabilitada. “La lucha también se hizo nuestra”, escribió en la red social Twitter.

En su cuenta principal (@YourAnonCentral), que tiene casi 6 millones de seguidores, difundió un video de la represión contra los manifestantes que calificó de “masacre” y comunicó que lanzaron una serie de hackeos anónimos “para crear conciencia”.

Este accionar que fue celebrado por gran cantidad de usuarios en medio de un séptimo día de protestas en Colombia que ha arrojado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, según la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“No nos agradezcas, la lucha también se hizo nuestra. Gracias a cada uno de ustedes por salir a la calle, a cada persona que tristemente murió a manos de la pu*** Policía, acabamos de empezar. Esperamos que el presidente se pronuncie pronto”, afirmó Anonymous.

Hasta el momento, el mandatario colombiano Iván Duque no se ha pronunciado. A pesar de que el domingo 2 de mayo retiró el polémico proyecto de reforma tributaria, no cesan las movilización y el grupo sostuvo que de no hablar ante la nación “seguirán trabajando”.

A través de una de sus cuentas alternativas (@YourAnonNewsESP) aseguraron que “sabotearán cualquier tendencia que no sea relevante o que intente desviar la atención de la sistemática violación de los derechos humanos que se está produciendo hoy en Colombia”.

Lo que empezó el miércoles como una nueva manifestación contra una reforma fiscal ya retirada, se transformó en graves protestas contra el Gobierno y choques con la fuerza pública.

En la mañana de este martes 4 de mayo había personas en las calles y bloqueos en las vías de la capital y en Cali, tercera ciudad del país y la más afectada por los disturbios.

Con información de AFP