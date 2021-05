“Mi hije ha llegado”: da a luz Rubén Castro, primer papá gestante de España

Rubén Castro, el primer papá gestante de España, dio a luz el último sábado 1 de mayo a Luar, su “hije”, un término desprovisto de género. Así lo anunció en su cuenta de Instagram, donde visibiliza la paternidad trans.

“Perdonad el silencio, la ausencia y el no contestar a vuestros mensajes, estaba dándole la bienvenida al mundo a esta preciosidad que tengo por hije. Finalmente, decidió que el 1 de mayo era buen día para salir. Gracias por todos vuestros mensajes y felicitaciones. Ha sido lo más difícil y deseado que he vivido hasta ahora” , escribió Rubén en la plataforma social.

Luar ha nacido seis días después de la fecha que estaba prevista. Rubén contó que siempre tuvo clara su paternidad deseada y que mostraría al mundo esta experiencia. Por ello, todo el proceso lo ha estado grabando para mostrarlo en un documental llamado Papá gestante.

Aunque en un proceso de transición es muy común que los chicos trans se sometan a una mastectomía (extirpación quirúrgica de senos), él no lo hizo con el propósito de poder amamantar a su hije y así “cumplir un sueño por completo”.

“Llevo año y medio en esto, he pasado por cinco ciclos, tres inseminaciones, dos negativos y finalmente, positivo. Y sí, me hice test y a los tres días lo repetí porque no podía creerlo”, recordó sobre el día en que supo de su estado de gestación.

Instagram ha sido un canal de denuncia y activismo en el que ha reportado que hombres trans con documentación avalada no son atendidos en el área de ginecología en los centros de salud, ya que son tomados como “errores de citación”.