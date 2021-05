México detectó por primera vez la variante india de coronavirus

Este domingo 2 de mayo, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó que se detectó el primer caso de la variante india de COVID-19 en México. Esta mutación, identificada a fines del año pasado en el país oriental, habría sido transmitida a un ciudadano a través del contacto que mantuvo con un una persona que viajó a Estados Unidos.

“Ayer nos notificaron (el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) en tres muestras que se identificaron variantes: dos de ellas sin importancia y una que es de interés y justo es la B.1.617, que originalmente se identificó en la India . (...) Ya fue identificada en nuestro país, y la primera que se notifica es en San Luis Potosí ”, informó el secretario de Salud Pública, Miguel Ángel Luztow.

Además, Luztow detalló que el portador del virus es un mexicano de 40 años de edad, residente de la capital del estado de San Luis de Potosí. A inicios de abril, el individuo había presentado síntomas del nuevo coronavirus y, aunque en ese entonces requirió ser hospitalizado producto de que su situación, derivó en una neumonía, logró finalmente recuperarse y actualmente se encuentra aislado en su hogar.

El funcionario aseguró que este caso ya fue “plenamente confirmado por las autoridades federales”; sin embargo, exhortó a la población a no alarmarse. “ Esto no debe extrañarnos de ninguna manera. (...) Este virus muta, tiene una gran capacidad de mutación y lo que tenemos que hacer es reforzar las medidas preventivas. (...) No se trata de alarmar”, señaló.

Por otro lado, la Secretaría de Salud Federal de México reportó 3.025 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas , lo cual aumentó el número de personas contagiadas a 2 347 780. Asimismo, se indicó que se registraron 261 nuevas víctimas mortales de la enfermedad.