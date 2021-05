Hallan cuerpo de niño desaparecido en piscina de apartamento en EE. UU.

Keydall Jones, de ocho años, desapareció el viernes 30 de abril en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos (EE. UU.). Al día siguiente fue hallado sin vida en la piscina de un vecino que no tenía barreras, informaron medios locales.

La familia de Jones le aseguró a Alex Rozier, reportero del medio local WFAA, que el cuerpo corresponde al infante. “El médico forense confirmará oficialmente la identificación, pero estaban allí y me dicen que es su hijo”, anticipó en Twitter.

En la noche del sábado 1 de mayo, la Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas ratificó la identidad de Jones, niño con autismo y problemas de habla, que fue visto por última vez sobre la cuadra 13600 de Montfort Drive.

Su familia comentó que el infante se alejó de ellos cuando lo intentaban meter en un auto para llevarlo a la escuela, a eso de las 7.00 a. m. del viernes. Su madre, Champagne Williams, dijo que salió corriendo cerca de los buzones de correo del complejo de apartamentos.

Los vecinos colocaron globos y flores en honor a Jones. “Tengo nietos y esas cosas, podrían ser míos”, declaró Derenda Mallory, una residente del complejo de apartamentos The Doral.

“Sabía que estaban buscando al niño. Y no me lo esperaba. No quería que eso sucediera, quería que él estuviera a salvo”, apuntó citada por CBSDFW.

Entretanto, Williams se preguntó por qué la piscina no estaba cubierta por seguridad. De momento, solo hay tristeza en la familia y en el vecindario, añadió la mamá de Keydall Jones.