Pepe Mujica fue dado de alta tras endoscopia de urgencia

El expresidente de Uruguay José Mujica fue dado de alta este miércoles 28 de abril luego de que respondiera satisfactoriamente tras una operación menor de urgencia que se le practicó en la noche del martes por una molestia en el esófago.

“Se decidió darle el alta después de probar que toleraba bien la (alimentación por) vía oral”, informó su doctora personal, la internista Raquel Pannone. “Por tanto, pasó a su casa a seguir en reposo relativo. Y lo vamos a seguir controlando, como hacemos siempre”, añadió.

Inicialmente, la senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, comunicó que el ex jefe de Estado había sido ingresado al nosocomio con una espina de pescado clavada en el esófago, pero el cuerpo médico del Centro de Asistencia del Sindicato Médico de Uruguay (Casmu) señaló que en la intervención no fue hallado el “cuerpo extraño” . No obstante, se precisó que sí se detectó una úlcera durante la endoscopia.

“Esto puede ser el resultado de un proceso de ingerir un cuerpo extraño y que haya generado la inflamación de la mucosa del esófago”, explicó el doctor Martín Fraschini, uno de los médicos que atendió al exmandatario.

Consultado sobre si la úlcera pudo haber sido causada por alguna enfermedad más severa, el doctor Andrés Munyo, también del Casmu, manifestó que “seguramente haya sido traumática, pero se tomó una biopsia de esa zona” y se conocerán los resultados en cuestión de horas.

Mientras tanto, el expresidente José Mujica podrá volver a su casa, donde deberá mantener “reposo relativo” , lo que no quiere decir que tiene que permanecer acostado o en quietud total, sino que procure no realizar “trabajo de esfuerzo” como eventualmente lo hacía antes.

Como se recuerda, Mujica padece una enfermedad inmunológica que contrajo cuando estuvo preso entre 1973 y 1985, por su actividad en el movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Dicha enfermedad no le permite al exmandatario vacunarse contra la COVID-19.