EE. UU.: latino murió tras ser asfixiado contra el piso por policías

La Policía de California (Estados Unidos) publicó este martes 27 de abril un video que revela cómo murió un hombre de origen latinoamericano bajo custodia policial . Mario Arenales González, de 26 años, estuvo inmovilizado en el suelo durante cinco minutos.

Los hechos ocurrieron el 19 de abril en la jurisdicción del Departamento de Policía de Alameda, relata el New York Times. En la grabación de cámara corporal, un agente que se identifica como el oficial McKinley pregunta por radio a su central si hubo algún robo reciente mientras describe a Mario Arenales, que tenía dos cestas de compras.

El policía pregunta si Arenales conoce Alameda y si está pensando hacerse daño a sí mismo o a otros. “ Hazme saber que no vas a estar bebiendo en nuestros parques por aquí” , se escucha al agente antes de pedirle su identificación.

Luego de ello, tres oficiales reducen a Mario Arenales en el piso. Con dificultad, el detenido responde sobre su segundo nombre y cuándo es la fecha de su cumpleaños. Después de cuatro minutos y medio, uno de los agentes propone ponerlo de costado, a lo que el otro responde: “No quiero perder lo que tengo (al hombre inmovilizado)”.

Luego de instantes, uno de los agentes advierte no presionar demasiado el pecho del detenido: “No, no no. Peso no, peso no, peso no” . Inmediatamente después, Arenales ya no reacciona. Durante varios minutos intentaron reanimarlo sin éxito.

“Lo mataron como a George Floyd”

En conferencia de prensa, el hermano de Mario Arenales González, Gerardo González, señaló que su pariente no representaba ninguna amenaza cuando fue maniatado y presionado contra el suelo.

“Todo lo que vimos en el video fue innecesario y no profesional”, relató Gerardo González el martes 27, según recoge la NBC. “ Los policías mataron a mi hermano de la misma manera como mataron a George Floyd ”, lamentó.

El primer informe policial indica que “se produjo un altercado físico” cuando los policías intentaron detener a Arenales González y que “en ese momento, el hombre tenía una emergencia médica”, lo cual no se evidencia en el video propalado por la propia dependencia.

La abogada que representa a la familia de la víctima, Julia Sherwin, calificó esta versión como “desinformación”. Sherwin comparó esta explicación inicial con el primer informe tras la muerte de George Floyd .

El fallecimiento de Mario Arenales González ocurrió un día antes de que el exagente Derek Chauvin fuera encontrado culpable por el asesinato de Floyd, perpetrado el 25 de mayo de 2020 en Mineápolis. Chauvin enfrenta una condena por 40 años debido al homicidio en segundo grado del hombre afroamericano.