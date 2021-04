Perro muere tras comerse mascarilla tirada en la calle en Reino Unido

Oscar, es el nombre pequeño perro de raza cocker spaniel, que murió tras ingerir una mascarilla tirada en el suelo de unas de las calles de la localidad de Duke’s Drive, Reino Unido. La mascota pertenecía a una familia del lugar que ha terminado bastante afectada por lo sucedido.

Según lo indicó el portal CheshireLive, la mascarilla perforó el intestino del pequeño Oscar sin que los veterinarios pudieran hacer algo para salvarlo.

Emma Paul, dueña de Oscar, declaró para el citado portal que su mascota se había comportado tranquilo y juguetón como siempre hasta el pasado 19 de abril, cuando lo encontraron echado e inmóvil en el suelo en el interior de su casa.

“El domingo por la tarde, no comió su comida, lo cual era realmente inusual, pero fue a la mañana siguiente cuando obviamente no era él mismo y no hizo ningún movimiento“, explicó Paul.

Paul relató que en un inicio creyeron que se trataba de una intoxicación pero los veterinarios determinaron que se trataba de una infección generalizada por lo que tuvieron que operarlo de urgencia. Fue en ese momento en que los médicos descubrieron el daño irreversible que había sufrido el intestino de Oscar a consecuencia del alambre de la mascarilla que se había comido.

”Los veterinarios confirmaron que el alambre era de una mascarilla que se había comido en algún momento durante el fin de semana mientras paseaba“, comentó la dueña de la mascota.

Ante la partida de Oscar, su familia decidió iniciar una pequeña campaña, pegando cárteles en las calles de su localidad para que las personas tomen conciencia y desechen correctamente los desperdicios, como las mascarillas, que podrían generar graves problemas.