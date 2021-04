EE. UU. otorga permiso a vacunados para andar sin mascarilla en exteriores

La autoridad sanitaria de Estados Unidos recomendó este martes que las personas vacunadas que hayan completado el periodo de inmunización pueden estar en espacios exteriores sin mascarilla .

La recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estipula además que las personas vacunadas pueden comer, caminar o asistir a pequeñas reuniones sociales en exteriores sin utilizar mascarilla .

“Durante el año pasado, pasamos mucho tiempo diciéndoles a los estadounidenses lo que no pueden hacer, lo que no deben hacer”, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una sesión informativa en la Casa Blanca. “Hoy, les voy a contar algunas de las cosas que pueden hacer si están completamente vacunados”, continuó.

No obstante, la recomendación no aplica si los vacunados se encuentran en lugares con grandes masas, como eventos deportivos, presentaciones en vivo y desfiles.

“En cambio continuamos recomendando el porte de mascarilla en actividades y en lugares muy frecuentados, como los estadios llenos o los conciertos”, indicó.

Hasta ahora, alrededor del 42 % de los estadounidenses ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Otro 29 % ha recibido ambas dosis, es decir, posee la inmunización completa contra esta enfermedad.

Según recoge The New York Times, Linsey Marr, científica de aerosoles en Virginia Tech, afirma que las vacunas son los suficientemente buenas como para que alguien inmunizado no pueda infectarse gravemente con el coronavirus. En ese sentido, los CDC tomaron la decisión de liberar a la población inoculada de las mascarillas.

Por ahora, los estudios científicos no han demostrado fehacientemente si las vacunas reducen la probabilidad de transmitir el virus . Sin embargo, es a lo que se apunta y es lo que sugieren las evidencias preliminares de ciertos medicamentos como Pfizer.

“Relajar ciertas medidas para las personas vacunadas puede ayudar a mejorar la aceptación de la vacuna contra el coronavirus. Por lo tanto, hay varias actividades que las personas completamente vacunadas pueden reanudar ahora, bajo riesgo para ellas mismas, siendo conscientes del riesgo potencial de transmitir la enfermedad a otras personas”, aclararon los CDC.

