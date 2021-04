EE. UU.: enjuician a familia por comercializar solución tóxica contra la COVID-19

La FDA no solo no aprobó esa solución para tratar la COVID-19 o cualquier otra enfermedad, sino que “ha instado enérgicamente a los consumidores a no comprarla". Foto: difusión

La mezcla contenía clorito de sodio y agua, pero al ingerirla se transformaba en dióxido de cloro, “una potente lejía usada para el tratamiento del agua y el blanqueado de textiles”.