El bebé que da vida a un pueblo luego de 13 años sin nacimientos

Desde hace trece años entre los residentes de un pueblo en España llamado Saldeana no nacía un nuevo bebé. El “milagro” sucedió esta semana cuando el pequeño Saúl llegó al mundo para la felicidad de sus padres y de los vecinos.

Los progenitores, Julián Hernández y Celia Escobar, han querido inmortalizar el momento de la llegada del pequeño y compartir la noticia con el resto de habitantes. Además, aseguraron que su hijo se encuentra en perfectas condiciones.

Julián Hernández y Celia Escobar junto a su recién nacido. Foto: difusión

El Ayuntamiento de la localidad, que posee un poco más de 100 habitantes, manifestó su apoyo a los padres. Juan Ruiz Barrionuevo, alcalde, dijo que la pareja “son muy activos en la defensa de la localidad y en la participación en eventos e iniciativas”.

El burgomaestre también manifestó su deseo de reabrir la escuela del poblado, que lleva cerrada desde hace 15 años, si es que nacen nuevas vidas.

Según el censo, en 1960 vivían en la comunidad 412 habitantes, cifra que disminuyó dramáticamente desde entonces hasta llegar al último relevamiento de 2017, cuando se contabilizaron 113 personas. La llegada del pequeño Saúl trae un mensaje de esperanza para ese pueblo que lucha por no desaparecer del mapa.

Gran parte de España está siendo duramente golpeada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, Saldeana, que se ubica al oeste de Salamanca y muy cerca a la frontera con Portugal, no solo sobrevive a los bajos natalicios, sino que es uno de los pocos lugares al que virus de la COVID-19 no ha llegado.

Según el municipio, su territorio no presenta contagios y el motivo no es otro que la conciencia de sus pobladores. “Los vecinos han sido responsables, han estado en casa y han cumplido las normas”, afirmó el alcalde que gobierna a ciudadanos en su mayoría de 80 y 90 años. Ellos no han sido contagiados porque “Saldeana en un lugar seguro”, sostuvo.