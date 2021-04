“Una gran derrota se le viene”, le responden desde Bolivia a Keiko Fujimori

El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia respondió este miércoles 21 de abril a las declaraciones de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien en la víspera había exigido al expresidente boliviano Evo Morales “no meterse en el Perú”.

“La opinión de Evo Morales está inscrita en el ejercicio de la libertad de opinión y eso es a nivel mundial”, expresó el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, citado por el diario local El Deber.

“El compañero Evo tiene todo el derecho de opinar. Yo y cualquier ciudadano puede opinar sobre las elecciones de Perú”, recalcó Cuéllar.

Además sostuvo que la aspirante presidencial “está con miedo porque el candidato de la izquierda está arriba” en las encuestas, en referencia al más reciente sondeo divulgado por Ipsos que posiciona a Pedro Castillo con 41% en preferencias de votos.

“Una gran derrota se le viene a la derecha en Perú. Abran los ojos. Ella ya fue congresista y no hizo nada... sigue la miseria”, subrayó el legislador del MAS, partido que fue fundado por Morales y otros dirigentes izquierdistas.

El martes 20 de abril, el ex jefe de Estado boliviano (2006-2019) reiteró su predilección por el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo. “Tiene un programa similar al nuestro”, indicó en su cuenta de Twitter, al tiempo que adjuntó una foto con él.

Evo Morales ha expresado en varias ocasiones su respaldo a la candidatura de Pedro Castillo. Foto: Twitter/@evoespueblo

Este hecho no pasó desapercibido en plena campaña proselitista. “Yo le quiero decir, bien claramente, al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú. Fuera del Perú, Evo Morales”, emplazó Fujimori.

No obstante, el actual mandatario de Bolivia e integrante del MAS, Luis Arce, ha evitado pronunciarse sobre el maestro ultraizquierdista, quien sí ha sido resaltado por la prensa extranjera.

También fue aconsejado por el expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica tras las elecciones en Ecuador, donde el correísmo fue superado por Guillermo Lasso.

“Es interesante (el candidato Castillo). Por lo menos parece que se está dibujando una fuerza (…). Realmente hay mucho qué sumar y como tal, tal vez tener en cuenta lo que acaba de pasar en Ecuador”, reflexionó en entrevista con la agencia Sputnik.