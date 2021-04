Muere Bernie Madoff, autor de la mayor estafa piramidal de la historia

Bernie Madoff, el exfinanciero condenado a 150 años por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia de Wall Street, murió aparentemente por causas naturales en una prisión federal a los 82 años , informaron este miércoles 14 de abril varios medios estadounidenses.

Detenido en diciembre de 2018, Madoff se declaró culpable de haber estafado 65.000 millones de dólares a grandes fortunas, como Steven Spielberg o Kevin Bacon, e inversores de todo el planeta. En esa ocasión, él dijo sentirse “avergonzado” y ofreció una “profunda disculpa” a sus víctimas.

Llevaba entonces 14 meses de arresto domiciliario en un lujoso penthouse del Upper East Side neoyorkino, pero luego fue trasladado a una cárcel común. El hombre, que había sido considerado un gurú de los mercados por ricos y famosos que le confiaron sus fortunas en los cinco continentes, estaba a punto de ser condenado a más de 100 años de prisión.

A los 70 años, Madoff sabía que pasaría el resto de su vida tras las rejas, pero una parte de él sentía alivio porque la presión de ser descubierto se había vuelto intolerable. “ No veía la hora de que todo saltara por los aire s”, confesó.

“Imaginen volver a casa cada noche y no poder contarle a tu esposa, vivir con esta guillotina sobre la cabeza sin decirle a tus hijos, a tu hermano, verlos cada día en la oficina y no poder confiarles lo que pasa”, sostuvo Madoff durante una conversación con la revista New York.

El inversor acusado de estafa Bernard Madoff, en enero de 2009 tras abandonar un juzgado de Nueva York. Foto: AFP

Lo que había ocultado durante años era que los beneficios que reportaba a sus clientes no salían de operaciones, sino de lo aportado por nuevos inversores: pagaba los rendimientos de los primeros con los ingresos de los nuevos . Un esquema Ponzi o piramidal.

Punto de quiebre

Para que el sistema de estafa funcionara, debían cumplirse dos condiciones: la integración de clientes ilimitadamente, lo que ya era un hecho, pues Madoff contaba con prestigio y reconocimiento en los mercados bursátiles internacionales, por lo que el dinero fluía y los clientes arriesgaban sus ahorros.

La segunda condición era que no todos quisieran retirar sus fondos a la vez. Pero con la explosión de la burbuja inmobiliaria que hizo estallar la Gran Recesión, los inversores quisieron recuperar sus ahorros y tampoco había nuevos clientes .

Tras quebrarse las dos reglas básicas que habían mantenido firme el sistema piramidal durante al menos 16 años. Sus hijos Mark y Andrew lo denunciaron y no volvieron a dirigirle la palabra, pero su esposa, Ruth, estuvo a su lado, una decisión de la que años más tarde se arrepentiría.

El 11 de diciembre de 2010, en el segundo aniversario del arresto de Madoff, su hijo Mark, de 46 años, se ahorcó con la correa del perro en su loft del Soho. Desde ahí, Ruth también dejó de hablarle al patriarca, pero ya estaba condenada a la soledad: su nuera no le permitió el ingreso al funeral.

Su hijo menor, Andrew, tampoco volvió a hablarle a su madre. “Mi ira hacia él (Madoff), lejos de disiparse con el tiempo, hizo metástasis”, contó Ruth, quien en setiembre de 2014 murió víctima de un linfoma.

Bernie Madoff y su esposa Ruth. Foto: soxfirst

En 2020, el acusado solicitó su libertad debido al riesgo que suponía la pandemia de coronavirus para su salud, ya que sufría una enfermedad renal en etapa terminal, pero su petición fue rechazada por las autoridades penitenciarias.

Un fideicomiso designado por el tribunal ha recuperado más de 13.000 millones de dólares . Los responsables de recuperar el dinero son David Sheehan e Irving Picard, ambos de 80 años, y que tras sus visitas a prisión para conversar con Madoff lo trataron de “sociópata”.

“No piensa que causara daño a nadie. En realidad, creyó que su plan funcionaría, solo que se le escapó de las manos y no pudo controlarlo”, contó hace unos años Sheehan.