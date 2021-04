La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez cumplió este martes 13 de abril un mes en prisión por el caso llamado “golpe de Estado”, a las puertas de nuevos procesos contra ella derivados de acciones durante su administración (2019-2020).

La petición de justicia de una multitud de seguidores se sintió nuevamente en La Paz con una manifestación de grupos opositores al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que reclamaron la liberación de Áñez, de dos de sus exministros y de exjefes militares detenidos bajo acusaciones de terrorismo, conspiración y sedición .

Una marcha atravesó varias calles de la ciudad hasta llegar al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, donde se entonaron consignas contrarias al Gobierno, a la persecución política y a lo que los manifestantes consideraron una utilización instrumental de las normas del país.

Carta de Áñez al pueblo boliviano

Como fondo estuvo una carta manuscrita que Áñez dirigió “al pueblo boliviano” y que fue leída ante los asistentes y los medios, al principio y al final de la movilización, por la hija de la exmandataria, Carolina Ribera.

“ En este mes he aprendido algo, voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena y voy a resistir porque no estoy sola . Mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es sobre Jeanine Áñez, esto es sobre la libertad, la democracia y Bolivia”, señaló la exgobernante en su texto.

Áñez también enfatizó en que ha estado encarcelada un mes por algo “que nunca ocurrió” y que en su caso el Gobierno del presidente Luis Arce ha demostrado una buena gestión “en la persecución y muy mala en la vacunación” contra la pandemia.

Investigada en otros procesos

En esta jornada trascendió una notificación de la Fiscalía a los abogados de Áñez para que preste declaración próximamente “en calidad de investigada” por otros procesos que inició el Ministerio de Justicia por acciones efectuadas durante el período del Gobierno de transición, entre los meses de noviembre de 2019 y 2020.

En marzo pasado, la Fiscalía admitió denuncias contra Áñez por supuestos delitos vinculados con resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, con el incumplimiento de deberes, contra la salud pública y por discriminación, entre otros. También se imputa a colaboradores de su Gobierno.

Un mes de encarcelamiento

Jeanine Áñez fue aprehendida el pasado 13 de marzo en su región natal, la amazónica Beni, y luego fue llevada a La Paz en un avión militar y bajo una fuerte custodia policial, al igual que sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, también detenidos en cárceles de la capital administrativa de Bolivia y sede del Gobierno.

Los tres son acusados de participar en la crisis de 2019 tras los comicios fallidos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia de la nación, que el actual Ejecutivo considera como un “golpe de Estado” y que para la oposición fue consecuencia de un fraude electoral a raíz de que se declarara al entonces gobernante ganador para un cuarto mandato.

El proceso judicial por sedición, conspiración y terrorismo fue iniciado en noviembre del año pasado por la exdiputada del MAS Lidia Patty, y en él también están denunciados líderes como el ahora gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ex altos jefes militares y policiales, y exministros de Áñez.