Australia, el país donde cayó el uso del preservativo y subió ingesta de PrEP

¿Por qué Australia ha devenido en un país donde gays y bisexuales emplean menos preservativos, pero tienen relaciones sexuales cada vez aparentemente más seguras? Un análisis realizada por Martin Holt, científico social especializado en la investigación y prevención del VIH, ha obtenido algunas respuestas. Parte de su estudio aparece en la reciente edición de AIDS, un portal que aborda noticias sobre el virus del sida para un público lego.

Si bien el uso del preservativo ha disminuido drásticamente en la nación oceánica, la aceptación de la PrEP —una píldora para el tratamiento del VIH— significa que la “cobertura neta de prevención” ha ido en alza.

Australia se convirtió en líder mundial en el rápido despliegue de la PrEP entre gays y bisexuales. Se trata de un fármaco que está disponible de forma gratuita para la mayoría de ciudadanos, lo cual también implica menos estigmatización.

Los datos de esta investigación provienen de 32.048 respuestas a las Encuestas Periódicas de la Comunidad Gay de Australia, realizadas entre 2014 y 2019. Son resultados que evidencian “un cambio rápido e histórico en la prevención del VIH” en los integrantes de la comunidad LGBTI.

“Nuestro análisis de los datos de vigilancia del comportamiento nacional demuestra un cambio histórico en las prácticas sexuales de los hombres gay y bisexuales australianos”, concluyen Holt y sus colegas. “Entre 2014 y 2019, la estrategia de prevención del VIH más utilizada por hombres homosexuales y bisexuales con parejas casuales cambió del uso de condones a la PrEP”.

La profilaxis preexposición (o PrEP) puede evitar que el virus del SIDA se afiance y se propague por todo el cuerpo. El tratamiento consta de la ingesta de una píldora diaria. No protege contra otras infecciones de transmisión sexual (ITS), no previene el embarazo, no es una cura para el VIH. Es una poderosa estrategia de prevención.

La mitad de los participantes en Australia ―cuya población es de 25 millones de habitantes— tenían entre 27 y 45 años. La mayoría se identificó como gay (90%) o bisexual (7%). Su estado de VIH auto informado fue negativo (82%), positivo (10%) y no probado/desconocido (9%).

Uno de los mayores cambios fue una disminución en la cantidad de personas que siempre usaban condón para relaciones casuales (45% en 2014, 23% en 2019). En tanto, la cantidad de hombres VIH negativos que no tomaban PrEP y tenían relaciones sexuales sin preservativo disminuyó del 30% al 25%. Estos datos, según el profesor Holt, serían causantes de la reciente disminución de las infecciones por el VIH en Australia.