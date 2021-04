Ministro de Salud de Austria renuncia por agotamiento ante la pandemia

El ministro de Salud de Austria, Rudolf Anschober, anunció este martes su renuncia alegando que se encuentra agotado por el exceso de trabajo ante la pandemia de la COVID-19, y que su salud no le permite continuar. Anschober, de 60 años, llevaba en el cargo desde enero de 2020, y será suplido por Wolfgang Mückstein, un médico con sede en Viena.

Según palabras del mismo Anschober, en el último mes el todavía ministro de Salud austriaco experimentó dos episodios de fatiga repentina, así como presión arterial alta y tinnitus. “ Mi impresión es que no son 15 meses, más bien 15 años ”, dijo sobre su tiempo en el cargo. “Claramente he trabajado en exceso”, agregó.

Austria fue uno de los primeros países de Europa occidental en ordenar el uso de mascarillas el año pasado, y el Gobierno pudo aliviar su primer bloqueo rápidamente. Sin embargo, tiene una tasa de infección significativamente más alta que la de Alemania.

“Es la crisis de salud más grave en décadas, la república necesita un ministro de salud que esté al 100% en forma. No lo estoy en este momento, y no lo estaré en las próximas semanas si no aprieto el freno de emergencia”, señaló Anschober.

“Esta pandemia no toma descansos, por lo que un ministro de salud tampoco puede tomar un descanso”, añadió.

Por su parte, el canciller conservador, Sebastian Kurz, agradeció a través de su cuenta de Twitter la labor que realizó el ministro durante toda la pandemia y le deseó una rápida recuperación.

“Su renuncia demuestra que la pandemia es una tensión no solo para todos los miembros de la población, sino también para alguien que tiene responsabilidad política, que está en el trabajo día y noche y tiene que tomar decisiones”, escribió.