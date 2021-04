Última hora de la vacunación en España hoy 12 de abril: grupos, mapas y datos

El presidente español, Pedro Sánchez, refelxionó el domingo sobre "lo que significa la libertad para los socialistas", en alusión al lema de campaña de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha indicado que para él es "proteger la salud, fortalecer la Sanidad y limitar la difusión del virus". "Vacunar, vacunar y vacunar", enfatizó."Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no alimentar la confusión", criticó también Sánchez, quien ha señalado que la libertad se consigue "frente al virus, no a favor del virus", en referencia a las medidas menos restrictivas adoptadas en la Comunidad de Madrid, y ha apelado a "la libertad de vacunar, vacunar y vacunar y no a la de enredar y extender la zozobra".Con información de EFE.