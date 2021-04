La historia del hacker que ideó una red telefónica secreta para el ‘Chapo’

Un joven de Colombia fue el encargado de diseñar un sistema de comunicación sofisticado para Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con el propósito de mantener sus secretos ocultos a sus perseguidores.

El joven, de 20 años, había estado en contacto con uno de los hombres más buscados del planeta y que ahora cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

El periodista Alan Feuer del New York Times, en su libro El jefe: the stalking of Chapo Guzmán, relata cómo el joven informático construyó un sofisticado sistema de teléfonos móviles de alta gama y servidores secretos, “todo ingeniosamente encriptado”.

El rumor llegó a las filas del FBI a través de un informante , señaló el comunicador.

“El relato del informante parecía lo suficientemente creíble, pero carecía de detalles: los únicos datos que había ofrecido sobre el joven técnico eran un nombre, Christian, y que era de Medellín, Colombia”, describió.

El contacto que mantuvo el muchacho con el fundador del Cártel de Sinaloa era todo un misterio. En esa época, eran los primeros días de la telefonía por internet y el joven había dado al ‘Chapo’ Guzmán una forma para comunicarse de manera privada por el sistema de conversaciones Skype.

“Era lógico pensar que un hombre en la posición de Guzmán, fugitivo, con operativos dispersos en todo el mundo, al menos querría un medio para enviar y recibir mensajes secretos. Imagínese la ganancia inesperada si la brigada antidrogas de Nueva York pudiera piratear el sistema”, dijo Feuer.

Tiempo después, el joven capaz de idear un proyecto ambicioso para las comunicaciones de ‘El Chapo’, fue identificado como Cristian Rodríguez y estaba residenciado en Medellín, Colombia.

Transcendió que Rodríguez también trabajó para la familia Cifuentes, quienes eran una organización de contrabando con gran capacidad en Colombia y conocían a ‘El Chapo’.

Según Infobae, Christian Rodríguez era conocido en el ambiente informático por hacer trabajos de hackeo en Bogotá.