Estados Unidos avanza rápidamente en su campaña de vacunación, pues en las últimas 24 horas logró inmunizar a más de 4,6 millones de ciudadanos, estableciendo un nuevo récord al superar por 500.000 la mayor cifra de inoculados en la semana pasada.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en total, el país ha vacunado a 117 142 879 individuos con una dosis, y a 70 692 645 personas con las dos inyecciones .

Solo la vacuna de Johnson & Johnson requiere una dosis; la de Moderna y Pfizer, constan de dos. La segunda tiene que ser aplicada tres o cuatro semanas después de la primera. Por eso, el proceso de inmunización puede tornarse lento, pero la logística de Estados Unidos está demostrado que se puede avanzar rápidamente.

Hasta el momento, 238 millones de vacunas han sido repartidas en el país norteamericano. Sin embargo, autoridades gubernamentales y de salud pública han señalado que hay una recolección de datos ineficientes con respecto a la raza de las personas que reciben las vacunas, lo que podría ayudar a saber cuán equitativa está siendo la distribución de inyecciones.

Según los CDC, un mayor porcentaje de personas blancas han sido inoculadas, en comparación con la población de origen asiático, hispano y afroamericano . Por otro lado, un estudio hecho por The Associated Press a finales de marzo reveló que el 24% de los adultos estadounidenses afroamericanos no desea vacunarse contra el coronavirus.

Por eso se han hecho campañas dirigidas a este sector para convencerlos de la efectividad de la vacuna, ya que hay mucho recelo a causa de la desconfianza histórica hacia el Gobierno y la ciencia.