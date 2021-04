Este domingo 11 de abril, los ciudadanos peruanos elegirán al presidente de la República, 130 congresistas y cinco parlamentarios andinos para el periodo comprendido entre los años 2021 y 2026.

Un total de 310.378 peruanos están habilitados para votar en Estados Unidos y se ha convertido en el primer país del mundo con más compatriotas electores.

Los consulados peruanos establecidos en el país norteamericano han trabajado de la mano de la ONPE para tener todo listo para las elecciones generales. Las ciudades en donde estarán instaladas las mesas son: Miami, Chicago, Seattle, Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Boston, Denver, Oklahoma City, entre otras.

Los ciudadanos peruanos habilitados para votar que residan en Washington DC podrán hacerlo en el FedEx Field Stadium - 1600 Fedex Way Landover, MD 20785. Foto: difusión

Trascendió que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado que Estados Unidos tiene habilitadas 1.027 mesas para la presente elección.

¿Cuándo serán las elecciones de Perú 2021?

Las Elecciones Generales 2021 se celebrarán este domingo 11 de abril en medio del escenario crítico de la segunda ola de la pandemia de COVID-19, que golpea duramente al Perú, pero también del descrédito que afronta una clase política acusada de velar solo por sus intereses y estar manchada, en muchos casos, por la sombra de la corrupción.

¿Cómo votar en las elecciones de Perú 2021 desde Estados Unidos?

Si‌ ‌eres‌ ‌un‌ ‌ciudadano‌ ‌peruano‌ ‌que‌ ‌vive‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌extranjero, en este caso en Estados Unidos, ‌y‌ en ‌tu‌ ‌DNI‌ ‌está señalada tu‌ ‌residencia‌ actual,‌ tienes el derecho y deber de votar.

Toma en cuenta que si tu DNI sigue con una dirección en el Perú, te seguirá tocando votar en tu antiguo distrito. Por lo tanto, pagarás multas si no votas por las elecciones generales, regionales, municipales y consultas populares.

Consulta en el servicio de la ONPE en qué Oficina Consular o Embajada te toca votar, el número de mesa, así como si fuiste elegido miembro de mesa.

El día de la elección, dirígete con tu DNI a la Oficina Consular donde te toca votar. Allí, busca en los papeles informativos en qué ambiente se encuentra tu mesa. Ve al lugar y espera tu turno.

Una vez llegue tu turno, entrega tu DNI a uno de los miembros de mesa y recibe tu cédula de votación. Ve a la cabina, marca con una cruz (+) o un aspa (x) la fotografía de tu candidato o el símbolo del partido que elegiste. La marca no puede salirse del recuadro; de lo contrario, tu voto será considerado nulo.

Toma en cuenta que en el voto congresal puedes especificar aún más tu elección al colocar el número de tu candidato favorito en el cuadro de voto preferencial. Cierra tu cédula de votación con el sticker de seguridad y deposítala en el ánfora.

¿Es obligatorio ir a votar?

En Perú, el voto es obligatorio y la oficina nacional electoral (ONPE) anticipa una participación de “nueve de cada diez peruanos”.

¿Cuál es el horario de votación en Estados Unidos?

El horario fijado de los comicios fuera de nuestras fronteras está comprendido entre las 8.00 y 16.00 horas; sin embargo, pueden surgir modificaciones de acuerdo a las autoridades locales.

“Las oficinas consulares se encuentran ultimando las coordinaciones con las autoridades nacionales, federales, locales y municipales, así como sanitarias, para asegurar la realización de la jornada electoral y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos en el marco de la pandemia por la COVID-19 , lo que permitirá garantizar las condiciones indispensables para que nuestros connacionales en el exterior ejerzan su derecho al sufragio de manera segura”, informó la Cancillería a través de un comunicado.

¿Cuál es la multa por no ir a votar?

No hay multa por no votar en el caso de los peruanos inscritos en el padrón electoral del exterior, siempre y cuando el DNI peruano tenga dirección en Estados Unidos, el cambio de dirección lo haya realizado antes de abril 2020 y no sea miembro de mesa.