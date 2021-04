Más de 25 millones de peruanos acudirán a las urnas este domingo 11 de abril para ejercer su derecho a voto en las próximas Elecciones Generales 2021. Los electores elegirán a su futuro presidente o presidenta del Perú, 130 congresistas y cinco representantes del Parlamento Andino .

Asimismo, un total de 977.000 ciudadanos nacionales en el extranjero también participarán en esta jornada electoral, en la que por primera vez podrán elegir a dos congresistas que los representen gracias a la creación de la circunscripción electoral Peruanos Residentes en el Extranjero, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Cancillería, los cinco países con mayor número de electores peruanos son Estados Unidos (309.602 compatriotas), España (152.212), Argentina (143.189) , Italia (94.590), y Japón (34.076).

¿Cuándo serán las elecciones de Perú 2021?

El Consulado General del Perú en Buenos Aires recuerda a la comunidad peruana residente en Argentina que las elecciones generales se realizarán el domingo 11 de abril.

¿Cómo votar en las elecciones de Perú 2021 desde Argentina?

A fin de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos peruanos durante la jornada electoral del domingo 11 de abril, el Gobierno de Argentina les sugiere contar con un permiso de circulación, para que puedan hacer uso del transporte público sin restricciones.

Si tienes que ir a votar, gestiona tu certificado de circulación en la siguiente página web: argentina.gob.ar/interior/migraciones/extranjeros/votar.

Se recomienda llevarlo impreso o descargar el permiso de circulación desde la APP Cuidar.

Para conocer si eres miembro de mesa y tu lugar de votación, consulta el siguiente enlace web: consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/. Recuerda estos datos o apúntalos.

Siguiendo las medidas preventivas frente al coronavirus, dirígete al local donde te toca votar. De preferencia, lleva tu propio lapicero de tinta azul.

Una vez llegue que tu turno, entrega tu DNI a uno de los miembros de mesa y recibe tu cédula de votación. Ve a la cabina, marca con una cruz (+) o un aspa (x) sobre el símbolo del partido del candidato presidencial que elegiste y el símbolo de la lista parlamentaria que deseas apoyar . Ten en cuenta que no es obligatorio votar en ambos casos (Presidencia y Congreso) por el mismo partido.

Recuerda, además, que la intersección de la marca no puede salirse del recuadro; de lo contrario, tu voto será considerado nulo. En el caso de los congresistas, tienes la opción de colocar el número de tu candidato favorito en el cuadro de voto preferencial.

Cierra tu cédula de votación con el sticker de seguridad y deposítala en el ánfora. Firma el padrón de electores y coloca tu huella digital con el dedo índice derecho. Recibe tu DNI y verifica que tenga el holograma de la elección.

Instrucciones para emitir el voto: Foto: ONPE

¿Es obligatorio ir a votar?

Sí es obligatorio, pero de no hacerlo no habrá multa.

Los titulares de DNI con dirección en el extranjero solo votan en las elecciones generales, es decir, las presidenciales de este 2021, y no están obligados a sufragar en las elecciones municipales o regionales, según el artículo 224 de la Ley Orgánica de Elecciones.

¿Cuál es el horario de votación en Argentina?

El horario de votación será de 8.00 a. m. a 16.00 p. m. (hora argentina) . Para conocer si eres miembro de mesa y tu lugar de votación, se debe consultar el siguiente enlace web: consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/.

Aquí podrás encontrar las direcciones exactas de todas las escuelas habilitadas para estas elecciones 2021, así como una pequeña lista de preguntas frecuentes.

¿Cuál es la multa por no ir a votar?

No hay multa por no votar en el caso de los peruanos inscritos en el padrón electoral del exterior, siempre y cuando el DNI peruano tenga dirección en Argentina, el cambio de dirección lo haya realizado antes de abril 2020 y no sea miembro de mesa.

Medidas Sanitarias para las Elecciones Generales 2021

El Consulado General del Perú recomienda a los votantes peruanos en Argentina que en las próximas elecciones generales tomen en cuenta las siguientes medidas sanitarias para votar con seguridad y confianza.