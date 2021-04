Brasil: Río de Janeiro reabre bares, pero playas seguirán cerradas

Las autoridades de Río de Janeiro han dispuesto que bares y restaurantes pueden reabrir sus puertas desde este viernes 9. Sin embargo, las playas continuarán cerradas en medio de la pandemia por COVID-19. Río registró un promedio de 100 muertes por coronavirus al día en la última semana

La decisión de reabrir bares hasta las 9.00 p. m. desató una ola de críticas contra el alcalde Eduardo Paes, ya que mantiene cerrados lugares públicos al aire libre como playas y parques. Cines, museos, teatros y lugares turísticos como el Cristo Redentor también podrán recibir visitantes nuevamente.

“No es momento de relajarse”

“Nuestra realidad no permite realizar un confinamiento riguroso. Pero no es el momento de relajarse. Cuando prohibimos que los bares sirvan a las personas de pie o que la gente vaya a la playa, el mensaje es que Río todavía no volvió a la normalidad”, aseguró el alcalde Paes.

Actividades no esenciales estuvieron prohibidas desde el 29 de marzo. Foto: AFP

Desde el 29 de marzo estaban prohibidas todas las actividades comerciales no esenciales. Con el fin de evitar la circulación y aglomeración innecesarias de personas durante la peor fase de la pandemia, la ciudad incluso ordenó una semana de feriados extraordinarios.

Brasil bajo alerta

La tasa de ocupación en los hospitales del estado de Río de Janeiro se encuentra todavía por encima del 90% y más de 600 personas aguardaban el jueves en la fila para ser internadas.

Con 17 millones de habitantes, Río de Janeiro es proporcionalmente uno de los estados con más muertes por coronavirus: 224 cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa nacional, de 164 muertes, y de Sao Paulo, el estado más poblado, con 176.

Desde el inicio de la pandemia murieron más de 345.000 personas en Brasil (país de 212 millones de habitantes), superado en números absolutos apenas por Estados Unidos. En la última semana, el país vecino registró un promedio de 2.820 decesos diarios por el virus.

Con información de AFP.