Venezuela repatria niños de padres que murieron por COVID-19 en Perú

El régimen de Nicolás Maduro informó que durante la pandemia de coronavirus casi 100 niños y niñas han sido repatriados de varios países, incluido Perú, luego de que sus madres o padres migrantes fallecieran a causa de la enfermedad COVID-19.

“Tenemos los casos de repatriaciones de niños cuyas madres han muerto, que se va la mamá sola con el niño y tenemos que repatriarlo, no llegan a 100, pero son muchos”, comunicó la presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derecho del Niño Niña y Adolescente (Idenna), Luisaura Ravicini.

Entrevistada el pasado 2 de abril por la agencia de noticias Sputnik, Ravicini enfatizó que “el niño que se queda sin su mamá o su papá en otro país y en estado de indefensión es un venezolano que nosotros tenemos que proteger”.

Aunque no especificó la cantidad proveniente de cada nación, señaló que los infantes han regresado de Colombia, Ecuador y Perú, entre otras.

Colombia es el país que más alberga migrantes de Venezuela. Foto: AFP

“Si al niño no se le logra localizar familia, como en el caso de los bebés que no hablan, y no logramos la localización familiar porque no hay datos, pero se sabe por pasaporte que el niño es venezolano, entonces el niño pasa a una entidad de atención mientras se continúa el proceso de localización familiar”, puntualizó.

A finales del mes pasado 221 personas de nacionalidad venezolana dejaron Perú en vuelo tramitado por el régimen de Maduro a través del gubernamental Plan Vuelta a la Patria.

Hasta ese momento contabilizaban 23.518 repatriados a Venezuela, la mayoría provenientes de Brasil (7.285), Perú (5.244) y Ecuador (4.516).

Según Naciones Unidas más de cinco millones de personas migrantes y refugiadas han abandonado Venezuela producto de la severa crisis del país. En cambio, Maduro sostiene que se trata de 600.000 los que se han ido desde 2017 a causa de sanciones internacionales.