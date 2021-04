Brasil: enfermera usa curioso método para ayudar a pacientes con la COVID-19

Una enfermera llamada Lidiane Melo, encargada de atender a pacientes con la COVID -19, se hizo viral en Facebook por utilizar unos guantes con agua tibia para consolar a una paciente que se encontraba en un estado crítico por coronavirus en Río de Janeiro, Brasil.

“No nos dejó sedarla, solo dijo que no podíamos dejarla morir, que tenía dos hijas y dos nietas, que cuidaba a su familia. Me pidió que la tomara de la mano. Le dije que no podía, que tenía otros pacientes que atender, pero que iba a hacer algo” , mencionó la enfermera Lidiane.

En el hospital de Ilha do Governador, en Río de Janeiro, Lidiane al no poder tocar las manos de la paciente, inventó una técnica: llenó dos guantes con agua caliente y los entrelazó en la mano de la paciente, que ayudó a lograr que se calmara.

“Se calmó, me dijo que sentía que le estaba cogiendo la mano y le dije que no era la mía, que pensara que era la mano de Dios, que le iba a ayudar a salir de allí”, relató Melo.

En la actualidad la mujer se curó de la COVID-19 y fue dada de alta, Por esa razón Lidiane ha aplicado esta técnica en otros pacientes.

Está técnica obtuvo el nombre de “la manita de Dios” y la enfermera recomienda a los doctores de implementar este método en sus pacientes con la COVID -19 para ayudarles a salir adelante de esta enfermedad.

Texto que debe llenar