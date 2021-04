AMLO dice que se vacunará con AstraZeneca para “dar el ejemplo”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se vacunará contra la COVID-19 para disipar dudas y dar el ejemplo a los demás, anunció este martes el secretario federal de Salud, Jorge Alcocer. Dicho comunicado se da luego de la supuesta negativa del mandatario de no querer aplicarse “por ahora” ningún producto biológico contra el coronavirus.

De acuerdo con Alcocer, AMLO se administrará la vacuna producida por la británica Oxford en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca. El representante de Salud mexicano estimó un tiempo aproximado de 15 a 20 días.

“La (vacuna) que me tocó (la semana pasada) y le tocará al presidente también sin ninguna selección, sino la que le toca, es la de AstraZeneca. Esta vacuna, igual que todas las que tenemos y se están aplicando a los mexicanos han sido aceptadas al menos en cinco países a nivel mundial, y algunas de ellas destacadas por más de 40 países”, dijo el titular de la cartera.

Por su parte, López Obrador aclaró que no se estaba negando a vacunarse, sino que consideró que al ser un paciente recuperado debía esperar para recibir una dosis, tal como se lo sugirieron sus médicos. El secretario de Salud explicó, incluso, que el mandatario “generó un número importante de anticuerpos que le permite ser protegido por más tiempo”.

“Porque dije que no me iba a vacunar, por lo pronto, porque tengo anticuerpos, dicen que me estoy negando a vacunarme, pero me voy a vacunar dentro de 15 o 20 días”, dijo AMLO.

“Volví a preguntarle a los médicos, para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron COVID-19, como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan”, agregó.

La fecha de vacunación del presidente coincidirá con la fecha de terminación del proceso de vacunación de los adultos mayores de 60 años.