Argentina: migrante denuncia que fue despedido y discriminado por tener VIH

David, de 25 años, un migrante de nacionalidad venezolana denunció que hace dos años fue despedido y discriminado en un local de Recoleta, Buenos Aires (Argentina), tras haberle revelado a su jefe que se sentía mal porque tenía virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Entrevistado el pasado 29 de marzo en el programa No Se Puede Vivir Del Amor, que emite la radio pública La Once Diez, David relató que tras medicarse contra la VIH se enfermó y tuvo fiebre, por lo cual le pidió al encargado de la cantina Abocado que le permitiera retirarse.

Su jefe le dio permiso y le aseguró que no se preocupara. Empero “a los tres días me llaman para decirme que no podía seguir trabajando en el lugar, porque es un lugar muy pequeño y no tenían las herramientas para trabajar con una persona VIH positivo”.

“Al momento no entendí lo que estaba pasando, no tenía información de lo que me estaba pasando, entré en pánico”, confesó David.

Una organización argentina ya convocó una manifestación. Foto: captura de Twitter

El migrante, quien lleva cinco años en la Argentina, es tripulante de cabina y cocinero de profesión. Por lo cual, trabajaba en el área de la cocina y antes de ser cesanteado, trabajó una carne de hamburguesas que luego terminaría en la basura.

“Botaron la carne completa porque yo lo estaba haciendo con mis manos y tenían miedo de que se contagiara a alguien por comer la carne que estaba haciendo yo. Botaron 15 kilos de carne”, subrayó el joven.

Sumado a esto, narró que le “pagaron en billetes falsos la indemnización” y a uno de sus compañeros lo “querían despedir por estar en contacto conmigo”.

Cuando unos clientes les preguntaron a los socios de Abocado porqué se deshacían de la carne, respondieron que “por falta de frío”, según declaró el inmigrante venezolano.

Reacciones en Argentina

El movimiento Somos convocó a una protesta esta semana a las afueras del local en Recoleta tras desvelarse este caso.

Mientras que en redes sociales hubo una condena unánime ante este hecho. Entretanto, David confirmó que ya superó esta situación con ayuda psiquiátrica y actualmente es profesor de patinaje.

La causa contra Abocado sigue abierta, aunque admite que es “difícil lograr la remuneración”, aspira propiciar un cambio en la sociedad. “Espero que no vuelva a pasar y reducir la discriminación en muchos más lugares”, dijo.

