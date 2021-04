Francia: acusan a ministros de ir a fiestas clandestinas durante pandemia

La cadena de televisión M6 acusó a ministros franceses de haber asistido a fiestas y cenas clandestinas en exclusivas zonas de Paris en las que no se respetaban las normas de seguridad contra la COVID-19.

El Gobierno de Francia prometió que se realizarán investigaciones y que no habrá impunidad contra las autoridades que habrían acudido a estas reuniones.

“ He solicitado al prefecto de Policía de París que compruebe la veracidad de los hechos para que, si son ciertos, persiga a los organizadores y a los participantes de esas cenas clandestinas ”, expresó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, en Twitter.

Por su lado, la ministra delegada de la Ciudadanía, Marlène Schiappa, aclaró que si se comprueba el suceso, los responsables recibirán un castigo.

“Si ministros o diputados se han saltado las reglas, es necesario que haya multas y que sean sancionados igual que cualquier otro ciudadano”, indicó en la emisora Europe 1. Luego agregó en sus redes sociales que la dimisión se da por hecho de verificarse las imputaciones.

También se pronunció el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, quien dijo estar seguro de que sus colegas no acudieron a las fiestas clandestinas, pero pidió conocer la identidad de los acusados.

La cadena M6 realizó una investigación con una cámara oculta en la que un organizador de las veladas, donde un menú costaba entre los 160 y los 490 euros, revelaba que habían asistido miembros del Ejecutivo, pero no dio sus nombres. Además, confesaba que no se respetaba ninguna de las normas de seguridad contra el coronavirus.

“Una vez que cruzas la puerta no hay covid. Queremos que la gente se sienta cómoda. Esto es un club privado. Queremos que la gente se sienta como en casa”, dice una de las personas interrogadas.

Ante la polémica, se hizo tendencia en Twitter la etiqueta #OnVeutLesNoms (#QueremosLosNombres) con 16.000 mensajes de usuarios que exigían saber la identidad de los involucrados y que dejen sus cargos.