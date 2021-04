Contagio leve de Alberto Fernández tras haberse vacunado contra la COVID-19

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se contagió de coronavirus casi dos meses después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, confirmó el sábado su equipo médico tras una prueba PCR que resultó positiva.

En una declaración oficial, la Unidad Médica Presidencial aclaró que el “cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida”, con lo cual coincidió con los desarrolladores de la Sputnik V.

Alexandr Guintsburg, director del Centro ruso de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, precisó que “la vacunación no excluye la infección” e incluso el 8% de las personas vacunadas corren riesgo de infectarse de SARS-CoV-2, pero matizó que sí “excluye las consecuencias graves”.

”Esperemos que todo acabe en temperatura de 37.3 —la cual tiene el jefe de Estado argentino— y no haya síntomas más graves”, expresó Guintsburg a la agencia local Sputnik.

El mandatario, quien cumplió 62 años el viernes, se había administrado el 21 de enero la primera dosis de la Sputnik V, erigiéndose como el primer mandatario de la región en utilizar la vacuna rusa. Luego, el 11 de febrero completó el proceso de vacunación.

Polémica nacional

Argentina fue una de las innumerables naciones donde reinaba el escepticismo por la falta de publicación de datos acerca de la Sputnik V, la primera vacuna registrada en el mundo en agosto pasado. Empero una vez que se comprobó, con estudios científicos avalados por pares occidentales, que tiene una alta efectividad y seguridad, la tendencia cambió. Hasta ahora.”

“Algunos líderes de opinión generaron una campaña de desinformación muy peligrosa e irresponsable en redes sociales en un momento en que la curva de contagios está creciendo” , afirmó Lara Goyburu, politóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Goyburu, integrante de la Red de Politólogas, deploró este tipo de hechos y recordó que ya la comunidad de científicos aclaró cuál es el rol de estos fármacos.

”Las vacunas no implican que las medidas de cuidado deben terminarse”, afirmó.

Entretanto, Argentina registró el sábado 10.384 casos de coronavirus y 83 muertes, con lo cual alcanzó un total de 2.383.537 infecciones y 56.106 decesos.

Un alza de positivos que Goyburu considera aun más peligrosa ante los recientes datos de la agencia de estadísticas del país, Indec, que mostraron un 42% de aumento de la pobreza. “Seis de cada 10 niños son pobres, por lo tanto, las medidas deben extremarse”, dijo.

“Si no me hubiese vacunado, estaría mal”

Fernández afirmó que de no haberse aplicado las dos dosis de la vacuna rusa atravesaría un mal momento tras contraer el virus.”

No tengo la menor idea de cómo me contagié. Soy alguien que se cuida mucho. Si no me hubiera vacunado, la estaría pasando muy mal”, sostuvo en su primera declaración pública, con la local radio 750.

Gamaleya lamentó lo ocurrido. “Nos entristece enterarnos de esto. Sputnik V es 91,6% eficaz contra la infección y 100% eficaz contra los casos graves”, recalcó.