Puerto Rico busca prohibir terapias de conversión en menores de edad

Encierros contra su voluntad, sesiones de electrochoque y relaciones forzadas con personas de sexo opuesto son algunas de las mal llamadas “terapias de conversión” o de reorientación sexual, cuya práctica atenta contra la integridad física y mental de las personas de la comunidad LGTBI+. En la actualidad, Puerto Rico se encamina a marcar un precedente al prohibirlas en menores de edad, por medio de un proyecto de ley.

Según el portal El Salto, el Proyecto de Ley 184 busca enmendar cuatro artículos de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico y la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. A partir de ello, eliminará las prácticas de conversión con el objetivo de cuidar la salud física y mental de las personas; esta normativa también aborda las terapias de “carácter médico y psicoterapéutico” que quieren modificar la orientación sexual y la identidad de género.

En esa línea, la medida define como terapia de conversión a la “práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental, que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo”.

Asimismo, la norma precisa que no es una terapia de conversión aquella que “provee aceptación, apoyo y comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad”.

Para Liza Gallardo, de Amnistía Internacional de Puerto Rico, “seguir hablando de personas que creen o no en las terapias de conversión es seguir hablando sobre permitir tratamientos que, una y otra vez, nos han dicho que no son aceptables, porque no se trata de conversar, sino de imponer una visión en contra de la homosexualidad como si fuera una enfermedad” .

Una postura similar presentó la Asociación de Psicólogos de ese país: “Las terapias de conversión no reducen los síntomas psicológicos de la persona; por el contrario, victimizan e invalidan la experiencia emocional, generando síntomas de ansiedad, depresión y alterando el estado emocional”.

¿Cuál es la situación legal de las terapias de conversión en el mundo?

Solo siete países han prohibido la aplicación de las terapias de conversión (Brasil, Ecuador, México y Malta a nivel nacional, mientras que Estados Unidos, Canadá y España en algunas regiones).

En Perú, se cuenta con el Decreto 1323, que permite denunciar situaciones de discriminación por orientación sexual e identidad de género.