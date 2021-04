Mujer da a luz a su tercer hijo de manera natural a los 57 años en EE. UU.

En Estados Unidos, Barbara Higgins, de 57 años, dio a luz a su tercer hijo y se ha convertido en la mujer con más edad en dar a luz de manera natural en el estado de New Hampshire. Hace unos días, la madre pudo ver la cara de su pequeño al que llamó Jack.

Jack llegó luego de que Barbara y su marido Ken trataran de concebir de manera natural sin éxito. El deseo de la pareja apareció en el 2016, cuando una de sus hijas perdió la vida debido a un tumor cerebral .

Tras algunos años de duelo, decidieron hacer lo posible por incrementar el número de su familia. No obstante, la mujer explicó que el nuevo integrante de su hogar no ha llegado para sustituir a Molly, aunque confiesa que posiblemente el pequeño no existiría si la joven estuviese con vida.

Jack se lleva 20 años con su hermana mayor Gracie, que vino al mundo cuando la pareja tenía 30 años. “Ya entonces me sentía una madre ‘mayor’, todos mis amigos habían tenido ya a sus hijos por aquel entonces”, declaró Bárbara al diario Concord Monitor.

Sin embargo, no contaba con que iba a experimentar otro embarazo más de 20 después. Higgins admitió que no ha sido un proceso fácil, pero lo ha vivido con más sentimientos debido a que corrieron más riesgos. Su esposo, de 65 años, expresó sentirse “más joven que hace 10 años” y afirmó estar listo para este desafío.

Barbara narró que las reacciones cuando comunicó que estaba embarazada fueron de todo tipo, mayormente positivas. Foto: Facebook

La quincuagenaria narró que las reacciones cuando comunicó que estaba gestando fueron de todo tipo, mayormente positivas. “Nunca he tomado una decisión arriesgada y esta no lo es. No seré la única ‘abuela’ que espere a que los niños salgan de la guardería, pero desde luego seré la única que haya tenido a su propio bebé”, manifestó la profesora.

“Además, estamos en una edad en la que Ken y yo tenemos todo el tiempo del mundo para disfrutar de él”, agregó, puesto que ella labora jornada reducida y su marido se encuentra jubilado.

Según el medio local, son muy pocas las mujeres de 50 o más años que alumbran. La última vez que hubo un parto natural de una mujer mayor fue hace 55 años .

“A la atleta que tengo dentro de mí le encanta esta estadística. También quiero que el nacimiento de Jack sea una luz de esperanza para otras mujeres que, al envejecer, piensan que es demasiado tarde”, sostuvo Higgins.

