Miles de refugiados birmanos huyen a Tailandia para escapar de la crisis

Más de 3.000 exiliados birmanos buscan refugio en Tailandia luego del golpe de Estado del 2 de febrero y la violenta represión en las protestas contra la toma de poder.

El lunes 29 de marzo, el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-cha, aseguró que la nación que preside recibiría a los refugiados, a pesar de que no deseaba una migración masiva debido a la pandemia de la COVID-19.

“No queremos tener migración masiva a nuestro territorio, pero también consideraremos los derechos humanos. Hemos preparado algunos lugares, pero no queremos hablar de la preparación de los centros de refugiados en este momento. No iremos tan lejos”, declaró para la agencia Associated Press.

No obstante, el 30 de marzo, varios activistas denunciaron que el Ejército tailandés obligó a al menos 2.000 refugiados a regresar a Birmania a través del río Salween.

En tanto, el 1 de abril, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió que, bajo el derecho internacional, es ilegal restringir el acceso a un país a las personas que buscan asilo.

“A los niños, mujeres y hombres que huyen por sus vidas se les debe dar refugio. (...) A medida que la situación en Birmania se deteriora aún más, pedimos a los Estados que continúen su tradición humanitaria que salva vidas de salvaguardar la vida de todos los que se ven obligados a huir”, agregó Gillian Triggs, alto comisionado adjunto para la protección del Acnur.

Birmania: suben a 557 los muertos en las protestas contra el golpe de Estado

Este sábado 3 de abril, la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos de Birmania (AAPP, por sus siglas en inglés) informó que el número de personas que fallecieron por la represión en las protestas contra el golpe de Estado ascendió a 557.

“Al 3 de abril, se ha confirmado la muerte de 557 personas por este golpe de la junta. La AAPP compiló y documentó siete héroes caídos hoy. Cuatro murieron este sábado, tres fueron asesinados en días anteriores y documentados hoy. Este es el número documentado y verificado por la organización, la cifra real de decesos probablemente sea mucho mayor”, se lee en el portal oficial de la entidad.