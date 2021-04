Desvelan qué miembro de la realeza fue racista con el hijo de Meghan y Harry

La escritora y socialité británica Lady Colin Campbell ha desvelado que fue la princesa Ana, hija de la reina Isabel II, quien emitió comentarios racistas contra el hijo de Meghan y Harry, un incidente que fue denunciado por los duques de Sussex en una explosiva entrevista con Oprah Winfrey el mes pasado.

Harry, de 36 años, dijo sentirse “realmente decepcionado” por su padre, el príncipe Carlos, quien había dejado de atender sus llamadas telefónicas por un tiempo, y señaló que le habían “cortado” el apoyo financiero. También contó un distanciamiento con su hermano mayor, el príncipe Guillermo.

Además, afirmó que tanto Carlos, el heredero de la reina Isabel II, como Guillermo estaban “atrapados” por las convenciones de la monarquía. “No pueden irse. Y tengo una gran compasión por eso”, afirmó Enrique.

Meghan, una estadounidense de padre blanco y madre afrodescendiente, reveló además que, antes de que naciera su hijo Archie, el 6 de mayo de 2019, su esposo le contó que hubo conversaciones de un miembro no identificado de la familia real sobre “cuán oscura” sería la piel de su bebé.

Los duques de Sussex precisaron luego que esta persona no era ni la reina, de 94 años, ni su esposo , Felipe, de 99, pero sus declaraciones sacudieron a la monarquía británica.

Meghan, una exactriz de 39 años, le dijo también a Oprah Winfrey que estaba “ingenuamente” no preparada para la vida como miembro de la realeza y que había contemplado el suicidio mientras estaba embarazada de Archie.

Un mes después de estas declaraciones, Lady Colin Campbell ―famosa por sus biografías de los miembros de la realeza británica— indicó que la señalada por los duques era la princesa Ana. Sin embargo, enfatizó que fue un malentendido en una discusión sobre las diferencias culturales entre británicos y norteamericanos.

También sostuvo que, antes de casarse con Harry, Meghan le encantó al príncipe Carlos y a la reina Isabel II, pero “no tuvo éxito con otros” miembros de la familia. La princesa Ana “absolutamente vio a Meghan venir a una milla de distancia”, según Campbell.

La socialité añadió que la princesa Ana se oponía al posible matrimonio basándose en la conducta y el carácter de Meghan. Como resultado de las declaraciones de los Sussex, todos los miembros de la familia, excepto la reina y el duque de Edimburgo, se encuentran bajo la lupa para saber quién es racista.

“Nadie es el culpable en términos de racismo. Pero la princesa Ana fue la campeona en términos de ‘no te cases con esa chica, no es adecuada. No es adecuada para el país, no es adecuada para el trabajo’. Pues bien, ha resultado ser cierto”, subrayó Campbell.

Las acusaciones de racismo, que serían investigadas, según la familia real, han sumido a la monarquía en su mayor crisis desde la muerte de la madre de Guillermo y Enrique, la princesa Diana, en 1997. Sin embargo, en el Reino Unido cayó la popularidad de Enrique y Meghan, que esperan su segundo hijo, una niña, para este verano boreal.

Con información de AFP y Sputnik