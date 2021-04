Uber deberá pagar $ 1,1 millón a mujer invidente a la que se le negó viajes

El jueves 1 de abril, un árbitro independiente de Estados Unidos ordenó a la empresa Uber a pagar más de un millón de dólares a una pasajera invidente a la que se le impidió viajar hasta en 14 ocasiones.

Lis Irving, que vive en San Francisco junto con su perro guía Bernie, presentó la demanda contra la compañía en 2018 luego de que “le negaron un viaje por completo o la acosaron los conductores de Uber que no querían transportarla con su animal orientador”.

Catherine Cabalo, una de las abogadas de Irving, sostuvo que “bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), un perro guía debería ser capaz de ir a cualquier lugar al que una persona ciega pueda ir”.

“De todos los estadounidenses que deberían ser favorecidos por la revolución de las compañías de red de transporte, los ciegos y las personas con discapacidad visual están entre los que más se benefician. Sin embargo, la trayectoria de los principales servicios ha sido irregular en el mejor de los casos y abiertamente discriminatoria en el peor de los casos”, señalo Cabalo en un comunicado.

En tanto, Uber argumentó que no eran responsables de la discriminación que puedan ejercer sus chóferes debido a que son contratistas. No obstante, el árbitro desestimó la afirmación e indicó que los empleados de la empresa que investigaron posibles incidentes de exclusión fueron “entrenados, en algunos casos, para instruir a los conductores para encontrar razones no discriminatorias para las denegaciones de viajes”.

El colegiado falló a favor de Irving y estableció una multa de 1,1 millón de dólares a la empresa digital de transporte.

“Se le otorga la reparación solicitada en su escrito posterior a la audiencia, que incluye daños por un monto de $ 324.000 más honorarios de abogados, gastos de litigio y costos por un monto de $ 805.313,45 que, aunque alto, refleja la alta calidad del trabajo legal realizado en este caso”, se lee en la sentencia del árbitro.