Navalni, opositor de Putin, se declara en huelga de hambre en la cárcel

Este miércoles 31 de marzo, el líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, se declaró en huelga de hambre después de denunciar un repentino deterioro de su salud. Encarcelado en una colonia penitenciaria, Navalni demandó que está siendo “torturado mediante la privación del sueño” y que no tiene acceso a cuidados médicos.

”Exijo que me permitan ver al médico. Mientras eso no suceda, me declaro en huelga de hambre” , dice Navalni en una carta escrita a mano y colgada en la cuenta oficial de su equipo en Telegram.

Alexéi Navalni había recibido varias advertencias desde su encarcelamiento, lo que significaría una posible internación en un calabozo disciplinario. En un mensaje publicado en su cuenta en la red Instagram, aseguró que recibió “seis advertencias en dos semanas” en la prisión de Pokrov, ubicada a unos 100 km de Moscú, donde cumple una condena de dos años y medio de detención.

“En las prisiones rusas, hay dos principales formas de sanciones: la advertencia y el internamiento en un calabozo disciplinario. Y con solamente dos advertencias pueden enviarte allí. Y esto no es nada cómodo: las condiciones de detención allí son cercanas a la tortura”, escribió el opositor.

Navalni publica frecuentemente desde su lugar de encarcelamiento mensajes en las redes sociales, y sus abogados se niegan a decir cómo lo hace, puesto que no tiene acceso a Internet.

Víctima de un envenenamiento con un agente neurotóxico en agosto del año pasado, Navalni culpa de esto al Kremlin, que rechaza cualquier implicación.

Activista anticorrupción y crítico feroz del presidente Vladimir Putin, fue detenido en enero pasado, cuando regresó a Rusia procedente de Alemania, donde se recuperaba del envenenamiento. En febrero, fue condenado a dos años y medio de prisión por un caso de fraude que data de 2014 y que, tanto él, como las oenegés y muchas capitales occidentales afirman que es una manipulación política.

La semana pasada, sus allegados manifestaron temor por su salud durante la detención, y el opositor se ha quejado de fuertes dolores en la espalda y en la pierna derecha. La administración, por su parte, considera que se encuentra en un estado “satisfactorio”.

Con información de EFE y AFP.