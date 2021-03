Honduras: sacerdote incita a fieles a no usar mascarillas en Semana Santa

Un sacerdote del noroeste de Honduras pidió perdón el lunes 29 de marzo por haber arrancado e incitado a un grupo de feligreses a no usar mascarillas durante una actividad por Semana Santa. “Quítesela, vámonos libres, descubrámonos”, sostuvo.

El incidente ocurrió en plena conmemoración del Domingo de Ramos, en el atrio de un templo en el municipio de Corquín, departamento de Copán (Honduras). Las imágenes fueron registradas por el canal de TV Copan Sur, luego difundidas en medios locales y redes sociales.

“No perdamos nuestra cultura, nuestra religión. Mire, yo miro toda esta babosada”, exclama el sacerdote mientras le arranca la mascarilla a una mujer. “Son un negocio”, le increpa a otro feligrés. Luego les advierte a todos que no dejará entrar a misa a quienes estén con cubrebocas.

El sacerdote identificado como Rolando Peña, de 60 años, vestía una casulla roja —accesorio que se usa para Semana Santa—y se jactó de andar sin ningún tipo de protección ante la pandemia de coronavirus, informa el Universal de México.

“Mire yo como ando, ve (...) Quítesela, vámonos libres, descubrámonos”, aseguró. “No me voy de aquí hasta que no se quiten las mascarillas”, agregó.

Mira el video:

Pidió disculpas

Tras la difusión de las imágenes, el sacerdote Peña justificó su actitud a su “forma de ser” y resaltó que solo estaba bromeando. “ Si a alguien le afecté, yo pido perdón, pero es mi manera de ser ”, dijo al canal HCH.

Por su parte, Darwin Andino, obispo de la Diócesis de Occidente, aclaró que el sacerdote “no tiene la autoridad” para obligar a los feligreses a incumplir las medidas sanitarias contra la COVID-19.

“Si él no quiere usar la mascarilla, que no la use, pero la gente debe usarla porque hay contagio”, señaló el obispo en declaraciones a medios locales.

Honduras, con 10 millones de habitantes, contabiliza más de 187.000 casos de COVID-19 y 4.600 fallecidos.