Detienen a enfermera por ir a una emergencia en vez de sacar sangre a preso

Un insólito episodio ocurrió en un hospital de la localidad de Longchamps, en Argentina. Una enfermera fue detenida por una policía tras negarse a realizar una extracción de sangre a un preso en medio de una emergencia .

Según los testigos, la enfermera, identificada como Claudia, interrumpió el procedimiento al detenido ante la llegada de una persona que había sufrido un infarto: un “código rojo”, como lo denominan en el centro de salud.

Fue entonces cuando una mujer policía le impidió continuar con su trabajo y le colocó las esposas que, según contaron los testigos, se las quitó al detenido, identificado como Francisco Corvalán.

“ Fue de terror lo que me pasó ”, sostuvo la enfermera en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece) este martes 30 de marzo.

“Cuando salí, me estaba esperando escondida la oficial y me tomó de atrás. Yo pensé que eran como diez personas, pero era ella sola. Le sacó las esposas al preso y me las puso a mí. Me quiso poner la dos, pero como yo luchaba, me puso solo la derecha”, añadió.

Mira el video:

Por su parte, la oficial defendió su accionar al asegurar que la enfermera los había recibido “ de forma agresiva y se habría abalanzado sobre ella ”. Además, contó que la trabajadora se había negado a realizar los exámenes de sangre y orina al preso porque les exigía implementos para el procedimiento.

Claudia se mostró consternada por la situación que vivió en las últimas horas e incluso contó que sufrió un aumento de presión arterial. “Me shockeó, no sabía lo que estaba pasando. El paciente estaba sentado al lado del preso, que no se fue porque no quiso”, relató.

“Ayer estuve todo el día en la clínica internada haciéndome un chequeo general porque tengo problemas cardíacos e hipertensión. A mi compañera también la quisieron esposar e incluso pidió refuerzos para que nos llevaran a la comisaría. Después fuimos enseguida a hacer la denuncia correspondiente”, relató.