Reanudan la navegación en el canal de Suez tras liberar el Ever Given

El jefe de la Autoridad del canal de Suez, el almirante Osama Rabie, afirmó que se ha reanudado la navegación en esta vía marítima desde las 18.00 horas locales (16.00 GMT) de este 29 de marzo en ambas direcciones, tanto desde el mar Mediterráneo como desde el mar Rojo.

En una rueda de prensa en la ciudad de Ismailiya, a orillas del canal, agregó que ahora la Autoridad hace frente a otro reto: la congestión de los barcos que llevan casi una semana esperando para cruzar el canal. 113 de de ellos tienen previsto atravesarlo desde las 18.00 de este 29 hasta las 8.00 horas (06.00 GMT) del día siguiente.

El portacontenedores estaba atravesado de sur a norte en el lugar desde el pasado 23 de marzo y, pese a varios intentos de reflotarlo, el equipo de salvamento no lograba moverlo.

Luego del accidente del barco, de bandera panameña y propiedad de la naviera taiwanesa Evergreen, la navegación permanecía suspendida temporalmente.

Un total de 437 barcos están a la espera de cruzar el canal de Suez, según una de las empresas de servicios marítimos que operan en esta infraestructura por la que pasa más del 10% del comercio marítimo mundial.

La embarcación, con un peso bruto de 224.000 toneladas y cargado con 22.000 contenedores a bordo, fue liberada por completo de manera exitosa. Durante una semana mantuvo en suspenso a la economía mundial a tal punto que especialistas pronosticaron el desabastecimiento de varios mercados globales.

Por esta importante vía se mueven alrededor de 18.829 naves anualmente, incluida gran parte del petróleo exportado desde el golfo Pérsico a Europa. Se calcula que en un solo día se transporta mercancías por 3.000 millones de dólares. Tras su atasco se calculó que mercancía valorizadas en 9.600 millones de dólares diarios permanecía a la espera de su circulación.

Cada día que el canal estuvo bloqueado significó que Egipto no cobraba el peaje de unos 700.000 dólares por buque que lo atraviese, pero lo que es más importante, los buques portacontenedores no están entregando alimentos, combustible, productos manufacturados a Europa, y los productos que se exportan desde Europa no llegaban al Lejano Oriente.

Por su parte, la Autoridad Marítima de Panamá, que tiene la responsabilidad ante la Organización Marítima Internacional (OIM) de hacer todas las investigaciones de accidentes o incidentes que ocurran a bordo de buques de bandera panameña, como es el caso del Ever Given, está desarrollando la investigación de los hechos. En principio, se infirmó que el gigantesco portacontenedores encalló tras una tormenta de arena que azota a Egipto por esta temporada.

Con información de EFE.