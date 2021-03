Liberan por completo el Ever Given, buque que bloqueaba el canal de Suez

El buque Ever Given fue finalmente liberado por completo este lunes y ya navega por el canal de Suez, donde se encontraba encallado. El portacontenedores estaba atravesado en el lugar desde el pasado 23 de marzo y, pese a varios intentos de reflotarlo, el equipo de salvamento no lograba moverlo.

“Han tenido éxito los esfuerzos de reflotar el barco”, declaró la Autoridad del canal de Suez este lunes y mostró imágenes de la nave situada en paralelo respecto a la orilla del canal.

El Ever Given había estado bloqueando el paso por el canal en ambos sentidos durante una semana. La navegación quedó suspendida temporalmente luego de que el barco, de bandera panameña y propiedad de la naviera taiwanesa Evergreen, sufriera estragos de fuertes vientos y una tormenta de arena que azotaba Egipto.

Esto ha generado un embotellamiento en el canal de Suez, por el que pasa más del 10 % del comercio mundial y el 25 % de los contenedores, que alcanzaba hoy los 367 barcos, según el último recuento de Leth Agencies.

Los servicios logísticos de esta misma firma aseguraron que ya actualmente, tras la liberación de la embarcación, su navegación es hacia el norte, rumbo a la zona central del canal, donde podrá anclarse en el Gran Lago. La Autoridad del canal de Suez confirmó esta mañana que allí pasará una inspección técnica.

Por su parte, la cadena de televisión egipcia Extra News indicó que el tránsito del canal se retomará esta misma tarde.