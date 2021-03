Polémica en México: celebran boda con más de mil personas

México superó las 200.000 muertes por COVID-19, la tercera cifra más alta del mundo. En ese contexto, gran cantidad de personas han criticado en redes sociales una boda reciente en la cual se incumplieron las medidas preventivas contra el coronavirus.

Claudia Torres Pavlovich, hija de la gobernadora del estado mexicano de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, se casó el último fin de semana con Héctor Bravo Masón en una ceremonia con más de 1000 invitados, reportó el diario La Verdad de Sonora.

En la exclusiva Hacienda Centenario se llevó a cabo este evento, en el cual no se cumplieron los protocolos sanitarios, como la distancia física entre las personas y el uso de mascarillas, según medios locales.

Entretanto, México totaliza 2 214 542 casos confirmados y 200.211 víctimas mortales a causa del coronavirus, hasta el viernes 26 de marzo.

En la celebración estuvo el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, según medios locales, aunque no quedó captado en ninguna imagen. Foto: Instagram (@chicapicosa2)

“Mientras unos pierden la vida por el COVID-19 otros celebran la vida juntos en medio del COVID”, escribió una usuaria en Instagram, red social en la cual publicó algunas fotografías de la fiesta de matrimonio.

Además, numerosas críticas recibió la gobernadora por la supuesta opulencia de la boda. El planeador de bodas cobró 12 millones de pesos mexicanos (582.807 dólares aproximadamente) y el cantante Alejandro Fernández recibió supuestamente ocho millones de pesos (388.538 dólares), entre otros gastos.

En respuesta, el miércoles 24 de marzo Pavlovich Arellano se pronunció en su cuenta verificada de Facebook, aunque no se refirió puntualmente a las nupcias. En un largo mensaje denunció que es víctima de violencia de género.

“Esta vez fueron más allá, y no solo me dañan a mí sino a lo más preciado que una mujer puede tener, su familia, sus hijos”, escribió la política. “No enumeraré cada uno de los absurdos e insultos que se han dicho, porque es darle juego a una campaña ociosa que lo único que busca es sembrar odio y confundir a quienes me han dado su confianza como gobernadora”.