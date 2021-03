Fue “error humano”: Canal de Suez sin fecha de desbloqueo por buque varado

El fuerte viento no fue la principal causa del encallamiento del supercontenedor Ever Given en el Canal de Suez (Egipto), indicó este sábado 27 de marzo el responsable de la autoridad egipcia de esta vía que une el mar Rojo y el Mediterráneo.

“Las fuertes ráfagas de viento y los factores meteorológicos no son las únicas razones principales del encallamiento del barco, otros errores, humanos o técnicos, también pudieron entrar en juego”, declaró Osama Rabie en conferencia de prensa en Suez.

Hasta el momento, este paso marítimo sigue bloqueado sin fecha exacta de desbloqueo. “Es difícil decir un tiempo para solucionar el problema”, dijo el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie.

Sin embargo, la compañía involucrada en liberar esta estratégica vía —donde 200 barcos esperan atravesar―, señaló por su parte que podría ser reflotado “a principios de la próxima semana”.

Mucho más optimista, el propietario del Ever Given espera que pueda ser desencallado este sábado por la noche, pese a que otras fuentes hablan de “días o incluso semanas” para reanudar el tráfico de este canal en territorio egipcio, por el que pasa el 10% del comercio marítimo internacional, según los expertos.

La siguiente opción, en el caso de que no sea posible moverlo con toda su carga, es descargar parte de los contenedores para aligerar el peso del Ever Given, que lleva a bordo 18.300 contenedores de mercancías, de acuerdo a los datos ofrecidos por Rabie.

La emisora Galei Tzahal, con referencia a fuentes egipcias, reportó que el gigantesco portacontenedores se movió por primera vez la noche del viernes 26, después de que 20 toneladas de arena fueran sacadas de la zona.

Hasta ahora, el almirante Rabie no ha querido adelantar nada sobre las posibles multas o indemnizaciones por lo sucedido, pero afirmó que el Canal de Suez “no perderá clientes porque el incidente no fue intencional y no tiene que ver con el propio canal”.

Con información de EFE y AFP.