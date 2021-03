¿Dónde está el canal de Suez y por qué es un lugar estratégico para Europa?

El canal de Suez, que quedó bloqueado este miércoles por un buque portacontenedores que encalló, no ha cesado de expandirse y modernizarse desde su inauguración en 1869, y acompañó la evolución del comercio marítimo al punto de que ahora recibe navíos gigantes de hasta 240.000 toneladas.

Ubicado en Egipto, en el istmo de Suez, es uno de los canales navegables más famosos del mundo. Divide África de Asia y conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo.

En el momento de su nacionalización por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser en 1956, el canal tenía 175 km, 14 metros de profundidad y podía recibir barcos de hasta 30.000 toneladas y 35 pies de calado (10,7 metros).

Paralelamente a la evolución de la flota mundial, las dimensiones del canal de Suez seguirían aumentando hasta alcanzar, en 2015, 193,30 km de longitud y 24 metros de profundidad.

Debido a su ubicación geográfica, es fundamental para decenas de naciones que exportan productos, así como el canal de Panamá. En el caso del de Suez, permite acortar la ruta de comercio entre Europa y Asia.

Sin el canal de Suez, las embarcaciones tendrían que rodear el continente africano hasta llegar a Europa.

Una nueva ampliación del canal, inaugurada en 2015, duplicará el tráfico a 100 barcos por día para 2023.

Al expandirse, el canal de Suez, por donde pasa gran parte del petróleo transportado por mar, enfrenta la competencia del tránsito por cabo de Buena Esperanza, en el sur de África.

Mapa que representa las rutas marítimas comerciales entre Asia y Europa por el canal de Suez y por el cabo de Buena Esperanza. Infografía: AFP

Porque aun si el canal reduce drásticamente las distancias —la ruta entre los puertos del Golfo y Londres se reduce a la mitad—, cuando los precios del petróleo caen, puede ser más rentable recorrer una gran distancia alrededor de África, en lugar de que pagar un derecho sustancial de uso del canal.

Es un eje “absolutamente crítico”, porque “todo el tráfico que llega de Asia pasa por el canal de Suez. Si no pasa por ese canal, es necesario que pase por Buena Esperanza”, explicó a la AFP Camille Egloff, especialista del transporte marítimo para Boston Consulting Group.

De acuerdo con expertos, esta ruta de envío concentra alrededor del 10% del comercio marítimo internacional.

El propietario del Ever Given espera que pueda ser desencallado este sábado por la noche para reanudar el tráfico de este canal en territorio egipcio.

¿Cómo se intenta desbloquear?

El jefe de la Autoridad del canal de Suez, el almirante Osama Rabie, se mostró optimista en que finalmente pueda moverse el gigantesco barco con los 14 remolcadores que desde el viernes 26 de marzo intentan arrastrarlo, aunque eso dependerá de que la marea sea favorable.

Osama Rabie durante la multitudinaria rueda de prensa sobre la crisis del canal de Suez. Foto: AFP

Explicó que, después de retirar la arena de la orilla en la que está encallado el Ever Given y excavar para aumentar la profundidad del canal en esta zona, la opción principal en estos momentos es arrastrar el portacontenedores.

La siguiente opción, en el caso de que no sea posible moverlo con toda su carga, es descargar parte de los contenedores para aligerar el peso del Ever Given.

Desde el miércoles, la SCA trata de desencallar el navío de más de 220.000 toneladas y 400 metros de eslora, equivalente a cuatro campos de fútbol, atascado en el sur del canal, a unos kilómetros de la ciudad de Suez.

“Con los barcos que tendremos en el lugar para entonces, la tierra que ya hemos podido dragar y la marea alta, es de esperar que sea suficiente para poder desencallar el barco a principios de la próxima semana”, dijo Peter Berdowski, director ejecutivo de Royal Boskalis, la empresa matriz de Smit Salvage, la firma neerlandesa contratada para ayudar en la tarea.

Si eso no es suficiente, habrá que retirar los contenedores para aligerar el barco, advirtió Berdowski, una solución que llevaría mucho más tiempo.

Con información de EFE y AFP