Nueva Zelanda aprueba dar licencia remunerada tras un aborto espontáneo

El Parlamento de Nueva Zelanda aprobó este miércoles 24 de marzo una nueva medida que permite a las parejas que sufren de un aborto espontáneo obtener tres días de licencia remunerada . La nueva legislación elimina toda ambigüedad del marco anterior, que asumía una licencia en caso de muerte fetal después de las 20 semanas de embarazo.

La diputada laboralista Ginny Andersen, quien redactó el proyecto de ley, explicó que la legislación, aprobada por unanimidad, permite que las parejas puedan “aceptar su pérdida” sin tomar una licencia por enfermedad. “Su dolor no es una enfermedad, es una pérdida. Y la pérdida lleva tiempo”, precisó.

La disposición, que espera convertirse en ley en las próximas semanas, aplica también para padres de bebés por adopción o subrogación. Sin embargo, se excluye en los casos de aborto voluntario, precisó Andersen.

“Sentí que les daría a las mujeres la confianza de poder solicitar ese permiso si fuera necesario, en lugar de simplemente ser estoicas y seguir adelante con la vida, cuando sabían que necesitaban tiempo, física o psicológicamente , para superar la situación y el dolor “, declaró la laboralista y destacó que Nueva Zelanda bien podría ser el primer país en tener una legislación de ese tipo.

Según el New York Times, otros países asumen también licencias en casos de aborto espontáneo. No obstante, no exigen remuneración obligatoria. En Australia, por ejemplo, el derecho aplica siempre y cuando la pérdida sea después de las 12 semanas de embarazo y no se recibe goce de haber.

En Gran Bretaña, en cambio, sí es elegible una licencia con remuneración, pero se limita a un mortinato después de las 24 semanas. Mientras que en Estados Unidos no se exige licencia en ningún caso.