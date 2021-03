México recibirá el domingo 1,5 millones de dosis de AstraZeneca de EE. UU.

El próximo domingo 28 de marzo, arribará a México el primer lote de dosis de AstraZeneca contra la COVID-19 producidas en Estados Unidos, según informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Mediante un tuit, el canciller anunció la fecha de llegada del preparado de origen anglo-sueco y destacó la labor del secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken.

Tuit de Marcelo Ebrard. Foto: captura de Twitter.

“El domingo a las 21 horas llegan 1.500.000 de dosis de AstraZeneca desde Estados Unidos. Agradezco la intervención de Antony Blinken y su equipo para hacer posible este primer envío que da cuenta de la buena relación de los presidentes López Obrador y Biden. México y EE. UU. juntos contra la COVID-19”, se lee en el mensaje.

El 18 de marzo, el Gobierno de Joe Biden se comprometió a suministrar 2,7 millones de dosis de AstraZeneca, que fueron producidas y almacenadas en su territorio, a la nación mexicana.

De acuerdo a un informe de The New York Times, el país norteamericano cuenta con millones de fármacos de la alianza AstraZeneca-Universidad de Oxford almacenados, debido a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por su sigla en inglés) aún no autoriza el uso de emergencia del preparado.

En tanto, en la madrugada de este jueves 25, México recibió un millón de dosis más de la farmacéutica china Sinovac. Con este cargamento, la nación presidida por Andrés Manuel López Obrador suma más de 10 millones de diversos preparados recibidos. Los envíos anteriores que arribaron a dicho país son 3,89 millones de la alianza Pfizer-BioNTech, 870.000 de la anglo-sueca AstraZeneca-Universidad de Oxford, 3 millones de la china Sinovac, 400.000 de la rusa Sputnik V y 940.000 de la unidosis de CanSino.