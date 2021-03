EE. UU.: Biden promueve paga equitativa para hombres y mujeres

El último miércoles 24 de marzo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la disparidad salarial entre hombres y mujeres ha dañado la economía, e invitó a integrantes de la selección femenina de fútbol del país norteamericano a la Casa Blanca para ayudar a establecer nuevas metas de equidad.

Biden y su esposa Jill celebraron una mesa redonda con Margaret Purce y Megan Rapinoe de la selección de fútbol femenino. De manera virtual, participaron otras integrantes del equipo, según informó la agencia AP.

Rapinoe ya ha denunciado anteriormente la brecha salarial que viven las deportistas de la Selección Femenina de Fútbol. Foto: AFP

El miércoles 24 es considerado el Día del Salario Equitativo al marcar los casi tres meses adicionales que tendrían que trabajar en promedio las mujeres para compensar la desventaja respecto de lo que cobraron los hombres el año anterior. El presidente firmó posteriormente una proclamación honrando el día.

“No importa si eres un electricista, un contador o parte del mejor equipo de fútbol del mundo. La brecha salarial es real y este equipo es prueba viviente de que puedes ser la mejor en lo que haces y aún tienes que pelear por equidad salarial”, advirtió Biden.

La selección de mujeres ha ganado cuatro Copas del Mundo, la más reciente en 2019. Las deportistas demandaron a la Federación de Fútbol de Estados Unidos ese año por discriminación salarial. En mayo, la demanda fue desestimada debido a que las mujeres aceptaron una estructura de salario base distinta al equipo masculino, por lo que las demandantes plantean apelar .

“A pesar de esos triunfos, he sido devaluada, me han faltado al respecto y me han menospreciado debido a que soy mujer”, declaró Rapinoe.

La Oficina del Censo estadounidense estima que una mujer que trabaja a tiempo completo gana 82 centavos por cada dólar que percibe un hombre. La brecha salarial impacta a la economía en general de una manera que exacerba otros problemas, incluyendo la inequidad racial. Esta diferencia significa que las mujeres pierden un promedio de 1 millón de dólares en toda su vida.

“No son simples problemas de mujeres”, advirtió el miércoles en conferencia de prensa Cecilia Rouse, directora del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca . “Afectan a las familias, la capacidad de nuestra economía para recuperarse y la competitividad nacional”, recalcó.