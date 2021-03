Leyes en Iberoamérica aún impiden empoderamiento económico de mujeres

Este martes se presentó en España el informe “Avance y retos legislativos en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres en Iberoamérica” de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y ONU Mujeres

El documento señala las deficiencias de las legislaciones nacionales de los países de Iberoamérica en cuanto a empoderamiento económico, así como las correspondientes recomendaciones para subsanar estas discriminaciones.

“Es necesario cambiar las leyes porque, si no, no vamos a alcanzar los cambios culturales que necesitamos. No vamos a alcanzar el desarrollo y no vamos a entender que la economía del cuidado también es de sustento, de bienestar y de calidad de vida”, asegura a Efeminista la secretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Ecuador, Cecilia Chacón.

La carga de las labores de cuidado incrementó a raíz de la pandemia de la COVID-19. Foto: EFE

Cada país cuenta con una ficha propia con datos extraídos sobre el salario, la seguridad social, la libertad de elección del empleo y la protección del trabajo doméstico remunerado y la maternidad. “En el contexto de crisis actual provocada por el COVID-19, suprimir normativas que impiden el pleno disfrute de los derechos de las mujeres se ha convertido en un requerimiento preponderante e inaplazable”, detallan ambas instituciones.

“El aumento de la violencia de género, el incremento en la carga del trabajo relacionado con el cuidado y la atención a las personas, el deterioro y la pérdida de empleo son solo algunas de las repercusiones diferenciadas entre mujeres y hombres que nos trae la pandemia. Los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, así como la comunidad internacional, debemos responder desarrollando estrategias y respuestas efectivas”, aseveran en el informe.

Asimismo, la investigación reveló que el 59% de los países de Iberoamérica no cuentan con la legislación necesaria para garantizar que los hombres y las mujeres reciban igual remuneración por trabajos de igual valor.

A pesar de recoger la igualdad salarial en constituciones o legislaciones, la aplicación de Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela sigue siendo “más restrictiva” que el criterio de la OIT.

En tanto, Andorra, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay no cuentan con la legislación necesaria para proteger a las trabajadoras del hogar de la región, un amplio sector de la fuerza laboral de Iberoamérica.

Este vacío legal sucede cuando en América Latina hay entre 11 y 18 millones de personas que se dedican al trabajo en el hogar remunerado, de los cuales el 93% son mujeres, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Las situaciones de discriminación corresponden a derechos a vacaciones inferiores al régimen general, remuneración mínima vital no obligatoria, inexistencia de descansos durante la jornada, faltas de inclusión en los sistemas de seguridad social y negación de alimentación y habitación en el caso de trabajadoras internas, entre otras circunstancias.