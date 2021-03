Gigantesco buque encalla en el Canal de Suez y paraliza el comercio mundial

Remolcadores y unidades de rescate intentan desbloquear un gigantesco buque cargado con contenedores que encalló en el Canal de Suez este miércoles 24 de marzo debido al mal tiempo y paralizó una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, donde decenas de naves sufrieron retrasos.

El almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad egipcia del Canal de Suez (SCA), precisó en un comunicado que “las unidades de rescate y remolcadores de la Autoridad continúan sus esfuerzos” para desbloquear al Ever Given, un navío de 400 metros de eslora.

Ocho remolcadores fueron enviados al lugar para intentar desbloquear y poner en ruta de nuevo a este impresionante buque.

El Ever Given, un navío de más de 220.000 toneladas que se dirigía a Róterdam (Holanda) procedente de Asia, quedó literalmente atravesado y bloqueado en la entrada sur del Canal de Suez, debido a las condiciones meteorológicas, según el portal de internet Vesselfinder.

El incidente fue provocado por una tormenta de arena y fuertes ráfagas de viento, un fenómeno común en Egipto en esta época del año, que priva de visibilidad e hizo que el navío se desviara.

Tras el incidente, decenas de barcos quedaron esperando para poder pasar por el Canal de Suez. El tramo histórico del Canal, situado en la parte central de la vía acuática, pudo reabrirse en ambos sentidos de navegación, según las autoridades, pero no precisaron el efecto que tuvo en perturbación creada por el Ever Given.

Un incidente de este tipo tiene consecuencias, pues por esta vía de navegación pasa un 10% del comercio marítimo internacional, según los expertos. “Se crean muchos retrasos y un efecto dominó detrás”, apunta a la AFP Camille Egloff, experta en tráfico marítimo del Boston Consulting Group, con sede en Atenas.

La especialista subrayó que el retraso será, sin embargo, “cuestión de horas”, pero tendrá un coste debido a los bloqueos que está generando.

Fuente de ingresos

Casi 19.000 barcos usaron el Canal de Suez el año pasado, según la SCA. Este canal entre dos mares es una fuente esencial de ingresos para Egipto, al que aportó el año pasado 5.610 millones de dólares (4.740 millones de euros).

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, anunció en 2015 un proyecto de desarrollo del canal con el fin de reducir el tiempo de espera y duplicar el número de embarcaciones que lo utilizan, que se prevé concluir en 2023.

Las autoridades anuncian de manera regular récords de tonelaje. En agosto de 2019, 6,1 millones de toneladas transitaron en un solo día.

Ideado por Ferdinand de Lesseps, un empresario y diplomático francés, el colosal proyecto para conectar el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo llevó diez años de trabajo, entre 1859 y 1869, y en él participaron un millón de egipcios, según las autoridades.

Enlace marítimo entre Europa y Asia, esta ruta permitió que los navíos no tuvieran que dar la vuelta al continente africano, transitando por el temido Cabo de Buena Esperanza, pero también ha vivido el peso de varias guerras y años de inactividad.