EE. UU.: migrantes mueren ahogados ante la mirada de la Patrulla Fronteriza

En video quedó grabado el momento en que un grupo de migrantes se ahogaba mientras intentaban cruzar el Río Grande para llegar a Estados Unidos (EE. UU.). Dos de ellos fallecieron y un adolescente se salvó, rescatado por un pescador local.

Entrevistado por el canal Telemundo, Jesús Vargas contó el 18 de marzo que todo esto ocurría ante la mirada de agentes de la Patrulla Fronteriza. “Es feo ver gente ahogarse y que nadie haga nada por ellos, es duro”, afirmó el pescador.

A través de un comunicado, la Patrulla Fronteriza de la localidad de Laredo, estado de Texas, confirmó que “un individuo fue rescatado por un pescador local” y que dos “sucumbieron a las peligrosas corrientes del Río Grande y perecieron”.

Sobre el joven salvado, de 13 años proveniente de Guatemala, Vargas lamentó que no se cumplieran los primeros auxilios. “Yo no vi que llegaran ambulancias”; sin embargo, “el oficial le dijo que se acostara para esposarlo”, contó.

“Yo me le enojé al oficial y le dije: ‘Ese chamaco acaba de salir del agua, ¿cómo lo vas a arrestar y voltearlo otra vez? Dale los primeros auxilio, eso no se hace. Ustedes no tienen órdenes’ (para hacer eso)”, añadió Vargas a la cadena CNN.

Entretanto, las autoridades de México ya recuperaron los cuerpos y, una vez que sean identificados, notificarán a sus familiares.

La Patrulla Fronteriza relacionó el incidente con el tráfico de personas y anunció que ya está abierta una investigación.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Joe Bide, pidió a los menores y familias indocumentadas que protagonizan la última oleada migratoria a EE. UU. que se queden en sus países.

“No vengan (a Estados Unidos). No se vayan de su pueblo, ciudad o comunidad”, expresó Biden en una entrevista con ABC News.