Perú tardaría 2.130 días en lograr inmunidad: “La tendencia es alarmante”

Latinoamérica, una vez más, es el epicentro de la pandemia del coronavirus, agobiada por la variante P.1 que causa estragos en Brasil. Entretanto, especialistas de toda índole llaman la atención por el lento desarrollo de vacunación contra la COVID-19 en gran parte de la región.

De acuerdo al programa Our World in Data, de la británica Universidad de Oxford, se han administrado 448 millones de dosis en todo el mundo, evidenció un reporte actualizado hasta el domingo 21 de octubre. Y entre los países a la cabeza solo aparecieron, de Latinoamérica, Brasil (13 millones), Chile (ocho millones) y México (cinco millones).

Como ha sido característico desde que se informó del primer caso de coronavirus en Wuhan a finales de 2019, gran cantidad de personas han innovado diversos mecanismos en la lucha contra el SARS-CoV-2. Una de las más recientes desnuda a América Latina.

Time to Herd, una herramienta de fuentes abiertas, recibe la información de Our World in Data y calcula los días que tomará, en base al ritmo de vacunación actual, lograr la inmunidad colectiva con el 70% de la población vacunada contra la COVID-19.

Atrás ante la COVID-19

Por ejemplo, Colombia tardaría 1.227 días en inmunizarse contra el virus, luego aparecen naciones como Guyana (1.985), Perú (2.130) o Bolivia (3.855). Mientras que Venezuela tendría que esperar hasta 33.055 días.

En opinión de Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), se trata de una “tendencia alarmante” que afecta a la mayoría de países de la región latinoamericana, mas no le asombra.

“Dado lo mal que le ha ido a la región en los últimos meses, las condiciones que se requieren para vacunar a los 629 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, incluidas las condiciones operativas y políticas en términos de credibilidad y confianza, han llevado a expertos a proyectar que la región se quede atrás en términos de vacunación masiva, con el riesgo de que se produzcan más olas del virus”, dijo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) mostró que hasta 47 territorios de la zona han iniciado la vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2, desde Antigua y Barbuda hasta Trinidad y Tobago.

“La opacidad sigue marcando el ritmo de estos planes de vacunación, que hasta ahora no han prosperado ni han mostrado la eficacia con la cual los propios Gobiernos lo han anunciado”, destacó Guevara-Rosas a este diario.

Perú golpeado por la COVID-19

Desde el 2020, Perú se ha mantenido como uno de las naciones más afectadas por la pandemia. A sus elevados números (1 466 326 casos confirmados y 50.198 víctimas mortales) se le sumó la corruptela alrededor de la inmunización titulada Vacunagate.

“Esto es un ejemplo para demostrar precisamente las condiciones del sistema político, que han generado esta lamentable crisis, no solo por los números, sino también las condiciones nefastas inmediatas y futuras que han tenido la respuesta de las autoridades frente a la pandemia”, fustigó Guevara-Rosas.

Más de 2.000 días estiman que tardaría Perú en lograr la inmunidad colectiva contra la COVID-19. Fuente: Time to Herd

Consultado por La República, Juan Carbajal, analista de datos e integrante de la organización Open COVID Perú, matizó que “la proyección (2.130 días) se cae por varios factores”, como la llegada de más dosis de vacunas a suelo peruano.

“Recomendaría que nuestro Estado acelere en la adquisición de más vacunas”, instó Carbajal. “Si usted le da las vacunas suficientes en cantidad al personal de enfermería, yo estoy seguro de que ellos van a poder hacer una alta cantidad de aplicación diaria y lo han demostrado”, precisó.

Para corroborar su apreciación, mencionó que, en el año anterior, ya se lograron hitos importantes contra la influenza. El 10 de octubre, a nivel nacional, se aplicaron 149.308 vacunas, mientras que al día siguiente subió a 160.570. Así, el 7 de noviembre hubo 239.384 vacunaciones y el 8 unas 202.760 extras.

“Si adquirimos más dosis, nuestro personal es capaz de poder alcanzar esas altas producciones diarias (...) de la mano con la gestión, la logística”, arguyó. Antes resumió: “Todo está supeditado a la cantidad de dosis que se tenga disponible, es preferible hacer una proyección con la cantidad total que se tenga”.

El Gobierno ya ha anunciado que Perú contará, en total, con 38 millones de dosis de Sinopharm, 20 millones de Pfizer-BioNTech, 14 millones de AstraZeneca/Oxford y otras 13,2 millones a través del mecanismo Covax.

Pandemia en Venezuela

Venezuela, donde la población lleva años sumida en una grave crisis, padece en los últimos días el embate de la COVID-19 impulsada por la P.1, como se constata en su incremento de contagios diarios.

Tanto que el cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidió endurecer las medidas de cara a Semana Santa, periodo en el cual ahora regirá una “cuarentena radical”, en vez de la flexibilización que estaba prevista.

“El caso más dramático es Venezuela”, aseguró Guevara-Rosas en referencia a los 33.055 días que le tomaría alcanzar la llamada inmunidad de rebaño .

El domingo 21 de marzo, Maduro alertó sobre el avance de una segunda ola en la nación caribeña, “que tiene como causal fundamental la llegada de la variante brasileña”. Por lo cual, informó que no retomarán clases presenciales para abril, como estaba pautado.

A través de Covax, Venezuela tiene reservadas entre 1,4 y 2,4 millones de dosis de AstraZeneca. Sin embargo, las autoridades chavistas han descartado su uso ante los recientes acontecimientos en Europa, que luego fueron aclarados por los organismos competentes.

“Son condiciones extremadamente difíciles para basar una campaña de vacunación, en donde, además, hay una total desconfianza en las autoridades del Estado, un Gobierno bajo el mando de Nicolás Maduro, que ha violado masivamente los derechos humanos de las personas”, señaló la directora regional de AI.

Lo que se puede hacer contra la COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este lunes 22 de marzo que “la diferencia entre el número de vacunas administradas en los países ricos y el número de vacunas administradas a través de Covax aumenta y se vuelve cada día más grotesca”.

Para Carbajal, es notoria la diferencia con países que gestionaron velozmente la adquisición de vacunas, como Chile. En base a diversos gráficos, el Gobierno de dicho país ha resaltado en varias ocasiones su posición de “privilegio” en comparación con sus vecinos.

Chile pasó a liderar hace unos días el proceso de vacunación en el mundo. Fuente: Our World in Data

“Lo que marcó la diferencia ha sido la gestión, decisiones oportunas, asumir el riesgo y hoy estamos viendo los resultados (...), como la alta cantidad de dosis que está aplicando Chile, aunque los efectos se verán en la segunda semana de abril a pesar de su aumento de casos”, mencionó.

Time to Herd cuenta 67 días para que Chile, con una población de 18 millones de habitantes, logre su objetivo inmunizante.

Así como la OMS, Guevara-Rosas insistió en el trabajo mancomunado de la comunidad internacional para una distribución justa. “Las naciones ricas, que representan solo el 14% de la población, han comprado el 53% de todas las vacunas más prometedoras”, lamentó.

Una declaración que fue confirmada este lunes 22 de marzo por la OMS. Solo un 0,1% de las dosis administradas en el planeta fueron en países de “renta baja”.

En base a sus estadísticas, Carbajal apuntó el caso de Perú —”Hoy estamos perdiendo diariamente mil peruanos”— y enfatizó que “la clave ahora es la vacuna”.

“Nuestra región parece estar atrapada entre la histórica corrupción, la ineficiencia e incapacidad de los Gobiernos para dar respuesta, el acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos y el abuso de las empresas farmacéuticas. Todo esto representa una fórmula letal que está cobrando vidas día por día”, criticó Guevara-Rosas.

