“No me deje morir”: carta de un adolescente enfermo al presidente argentino

Mateo Figueredo tiene 17 años, es un adolescente argentino y se encuentra internado en el Hospital de Alta Complejidad Juan D. Perón, debido a que padece fibrosis quística, una enfermedad respiratoria que ha dañado tanto sus pulmones que no podría someterse a un trasplante .

Según Clarín, la historia de lucha de Mateo se hizo conocida luego de que denunciara a su provincia, Formosa, de negarle la medicación prescrita para su enfermedad. Por tal motivo, el adolescente no se quedó de brazos cruzados y decidió recurrir al presidente Alberto Fernández.

Mateo se refiere al Trikafta como sus “pastillas milagrosas”, que en realidad es un medicamento importado cuya adquisición para un tratamiento oscila los 300.000 dólares .

“El 23 de noviembre de 2020 iniciamos una acción de amparo en el Juzgado Federal de Formosa contra el gobierno provincial y el programa Incluir Salud, exigiendo una medida cautelar urgente que ordene la provisión del medicamento”, explica el abogado Martín Hernández.

Después de idas y venidas, el 29 de enero último, la jueza Perez Greppo “dictó una medida cautelar a favor de Mateo ordenando la inmediata entrega del medicamento. Se notificó a Incluir Salud y se presentó la asesora de menores dictaminando que se debe suministrar el medicamento. Pero no hay respuestas y el 10 de febrero se denunció el incumplimiento, por lo que la jueza decidió ese mismo día intimar a Incluir Salud de la provisión en un término de 48 horas ”, describe Hernández.

Cuando parecía que todo iba a mejorar para Mateo, la directora de Incluir Salud en Formosa, Juana Cantero, sostuvo que “no van a cumplir porque el adolescente no necesita la medicación, algo tan increíble como ridículo. Días después, se denunció otro incumplimiento, se pidieron sanciones económicas fuertes y se realizó una denuncia penal por desobediencia Judicial”, dice el letrado. “Se agarran de que el medicamento (Trikafta) no está sumado al Programa Médico Obligatorio”, de la ley promulgada en agosto de 2020.

Busca ayuda del presidente

Por tal motivo, a Mateo se le ocurrió escribirle una carta al presidente Alberto Fernández, “porque tampoco tengo todo el tiempo del mundo, necesito resolver mi delicada situación... no me quiero morir así”, escribe en un pasaje de la carta.

“Acá en Formosa la Justicia rechazó mi pedido y me siento abandonado y desprotegido, por eso le escribo señor Presidente. Usted dijo que la salud es prioridad. No me deje morir en una cama de hospital. Ya no quiero sentir más dolor, quiero una vida normal, como cualquier chico de mi edad ”, agrega.

El deterioro de la salud de Mateo alcanzó su punto más crítico cuando fue descartado de formar parte de la lista de posibles trasplantados del Incucai. “Dos neumotórax en el último tiempo fueron suficientes para dañar sus pulmoncitos, por lo que los médicos nos dijeron que no toleraría una intervención bipulmonar, por eso la única salida es la medicación”, cuenta su mamá.

Con una sonrisa de par en par, Mateo soñó que recibía una respuesta del presidente: “Diciéndome que el medicamento estaba a mi disposición. Muchas veces sueño eso, pero despierto y se me escapa una sonrisa, pero esta vez no, estaba dormido”, sostiene Mateo.

“Los pensamientos positivos me ayudan a pelearla, porque mi mamá y mi papá me enseñaron a no bajar los brazos, a no rendirme tan fácil”, puntualiza el adolescente, que está siendo medicado con morfina y metadona “para calmar esos pinchazos que me hacen ver las estrellas”, informa Clarín.