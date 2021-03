Miami Beach decreta estado de emergencia, toque de queda y cierre de vías

La ciudad de Miami Beach en la Florida, Estados Unidos, declaró el estado de emergencia, toque de queda por las noches y el cierre de sus principales accesos desde tierra firme , informó el alcalde Dan Gelber durante una conferencia de prensa este sábado 20 de marzo.

La medida será por las próximas 72 horas . La restricción especifica que a partir de las 8 p. m. los visitantes deben abandonar las calles y los negocios tendrán que cerrar. Esto en un intento por controlar a una gran cantidad de personas que han llegado para las vacaciones de Spring Break y se concentran principalmente en la zona turística de South Beach, donde se encuentran Ocean Drive, Collins Avenue, Washington Avenue y Española Way.

La policía ha manifestado que son casi incontrolables los disturbios durante las noches. Foto: EFE

Asimismo, las autoridades ordenaron que los tres puentes que conectan a la isla estarán cerrados al tráfico a partir de las 10 pm . Solo tendrán acceso los residentes, trabajadores y huéspedes de los hoteles. Las famosas calles de McArthur, Venetian y Julia Tuttle estarán cerradas desde las 9 p.m. Un carril estará abierto durante toda la noche.

“Me encanta que este es un lugar hermoso, que la gente venga aquí para reunirse y disfrutar de nuestro clima y nuestras playas. (...) Pero ahora mismo, se ha vuelto demasiado desafiante en la industria del turismo continuar de esa manera”, dijo Gelber.

Por su parte, Raúl J. Aguila, administrador de la ciudad, manifestó que “esta no fue una decisión fácil de tomar (...), las fotos de anoche....fue simplemente abrumador. Parecía un concierto de rock: no podías ver el pavimento y no podías ver la hierba”.

La decisión se produce luego de semanas de intensas fiestas, que no es ajena a las multitudes incontrolables de turistas: todos los años, en marzo, el lugar aloja a miles de personas de distintas partes que vienen a pasar las vacaciones de primavera. Pero esta temporada los disturbios se intensificaron.

Las cifras de detenidos durante las celebraciones, que dejaron esta semana un joven muerto debido a heridas de bala, dan cuenta de más de 900 arrestos y el decomiso de decenas de armas de fuego.

En los últimos días gran número de jóvenes fueron arrestados y la policía no puede controlar a todos. Foto: EFE

El jefe de policía de Miami Beach, Rick Clements, señaló que los agentes del orden tuvieron serias dificultades para controlar a la turba, a pesar de contar con la ayuda de varios departamentos de policía de otras ciudades.

En esa línea, Gelber dijo que probablemente el volumen de público de este año había sido mayor que en los anteriores debido a que “hay muy pocos lugares en el país que estén abiertos”, además de South Beach. Añadió que durante el día la situación es más controlable, pero que las noches son problemáticas.

Gelber ha planteado que la solución es cambiar la naturaleza del lugar de un distrito de entretenimiento a uno cultural por su belleza y arquitectura art déco. En ese sentido, sostuvo que no se necesitan “145 bares abiertos hasta las 5 de la mañana”.

La medida de emergencia coinciden con el récord registrado hasta este sábado en Florida, más de dos millones de casos de la COVID-19. Cabe indicar que es el tercer estado del país con mas incidencia de contagios en EE. UU.