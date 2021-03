Alemania compraría la vacuna Sputnik V si es aprobada por la EMA

La canciller alemana, Ángela Merkel, dijo que su país estaría dispuesto a comprar las dosis de la vacuna rusa, Sputnik V, siempre y cuando sea autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Asimismo, Merkel aseguró que sí aceptaría la dosis del fármaco de AstraZeneca que fue cuestionada en los últimos días por posibles reacciones, motivo por el que se detuvieron las campañas de vacunación en varios países.

“Sí, yo me haría vacunar con la vacuna AstraZeneca”, dijo en rueda de prensa. “Me gustaría esperar a mi turno, pero lo haría absolutamente”, añadió.

“En cuanto a la vacuna rusa, llevo tiempo diciendo que deberíamos utilizar cualquier vacuna que haya sido aprobada por la agencia europea de medicamentos (EMA)”, declaró. Y aunque indicó que le gustaría ver un pedido conjunto de la Unión Europea del medicamento ruso, “si esa decisión no se produce (...) entonces Alemania irá por su lado”, mencionó.

En su comunicado a través de la televisión pública ARD, la canciller afirmó que tuvo conversaciones con el presidente ruso y obtuvo “buenos datos” sobre la vacuna. Sin embargo, advirtió que “todavía no está claro si los que están vacunados pueden contagiar a otros, y hasta que eso no se aclare no se pueden prever derechos particulares”.

“Desde hace tiempo no estábamos en este punto, pero todavía no tenemos el control de la situación. Tenemos que trabajar en eso. Cada día cuenta”, continuó. Con respecto a la relajación de las medidas impuestas por su gestión, Merkel dijo que “los ciudadanos aún deben ser pacientes”. “Está claro que no vamos a esperar a que todos se vacunen para las aperturas”, afirmó.

Por otro lado, adelantó que el próximo lunes 22 de marzo tendrán que volverse a introducir al menos parte de las restricciones que se habían levantado en el proceso escalonado de apertura tras el confinamiento y otras medidas para contener el avance de la pandemia.

Si los casos positivos ascienden exponencialmente, con una incidencia semanal que rebase los 100 contagios por cada 100.000 habitantes, Alemania aplicaría el llamado “freno de emergencia”

“Está bien que hayamos acordado un freno de emergencia y tendremos que aplicarlo. Me hubiera gustado poder evitarlo, pero no será posible”, señaló Merkel.

La estrategia implica que se vuelvan a cerrarse los comercios no esenciales y que se vuelva a la regla que hasta el 3 de marzo prohibía encuentros con más de una persona que viviera en otro domicilio.

Según datos de las autoridades sanitarias, en la víspera, la incidencia semanal volvió a subir notablemente, hasta 95,6 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, frente a 90 del jueves 18 de marzo y 86,2 el miércoles último. Asimismo, en las últimas 24 horas se registraron 17.482 nuevos contagios.

Con información de EFE Y APF